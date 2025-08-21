Bloemencorso Sint Jansklooster schittert in het donker

MAX zendt donderdag het verlichte avondcorso van Sint Jansklooster uit, in samenwerking met RTV Oost. Presentatoren Doroty Oosting en Wim Odink nemen de kijker mee langs de hoogtepunten van dit spectaculaire bloemencorso.

Twaalf indrukwekkende wagens die rijkelijk zijn versierd met honderdduizenden kleurrijke dahlia’s.

Met twaalf huizenhoge creaties, elk bedekt met honderdduizenden dahlia’s en volledig verlicht, geldt het corso van Sint Jansklooster als het grootste verlichte bloemencorso ter wereld. De stoet trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers en staat bekend om de combinatie van bloemenspektakel en lichtkunst. Presentatoren Doroty Oosting en Wim Odink nemen de kijker mee in de bloemrijke wereld.

Tienduizenden bezoekers

Het corso in Sint Jansklooster, dat sinds 1968 bestaat, is uitgegroeid tot een evenement dat tienduizenden bezoekers trekt. Maandenlang werken 2.500 vrijwilligers aan het ontwerp en het lassen, plakken en steken van de bloemen.

'Bloemencorso Sint Jansklooster', vrijdag 22 augustus om 17.10 uur bij Omroep MAX op NPO 1.