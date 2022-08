Bloemencorso Rijnsburg te zien bij MAX

Op woensdag 17 augustus zendt MAX de registratie uit van de Bloemencorso Flower Parade Rijnsburg. Zowel het 75-jarig bestaan als de benoeming tot internationaal Immaterieel cultureel erfgoed door Unesco zijn redenen voor een grootse viering met als thema 'FEEST'.

Janny van der Heijden doet verslag van deze feestelijke en kleurrijke optocht, Carla Kieft verzorgt het commentaar. De registratie van het bloemencorso is te zien op woensdag 17 augustus om 17.05 uur bij MAX op NPO 1.

Janny van der Heijden: 'Het is voor mij de eerste keer dat ik verslag doe van een bloemencorso en ik ben een enorme bloemenliefhebber. Het is bijzonder om al deze bloemenkunstwerken, en het ambacht waarmee het gemaakt, is van dichtbij te zien.'

Rijdend theater

Na drie jaar afwezigheid, eerst door teveel wind en daarna door de coronamaatregelen, rijdt de bloemenparade weer door de straten van Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. De bijna 70 eenheden, waaronder praalwagens, muziekwagens en met bloemen versierde voertuigen maken van de parade een rijdend theater. Maar liefst 300.000 bloemen en planten worden gebruikt op de praal-, muziek- en personenwagens.

'Bloemencorso Rijnsburg', woensdag 17 augustus om 17.05 uur bij MAX op NPO 1.