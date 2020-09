Bijzonder optreden van Kate Bush in 'Het Beste van... 50 jaar Toppop'

Foto: © AVROTROS 2020

In deze aflevering van 'Toppop' zien we een zeer bijzonder optreden van de eigenzinnige Kate Bush. Daarnaast is Plastic Bertrand is in 1977 het stralende middelpunt in de 'Toppop' studio.

Om de act wat opvallender te maken heeft hij verzonnen zijn lied al springend op een trampoline te doen. Verder was De New Wave een vervolg op de discomuziek. Opeens werd er muziek gemaakt met als belangrijkste instrument de synthesizer. Natuurlijk stond 'Toppop' aan de basis van deze stroming en hadden ze veel gasten van dit nieuwe geluid, zoals The Human League, Soft Cell en Dead or Alive.

'Het Beste van... 50 jaar Toppop', woensdag 2 september om 20.25 uur op NPO 3.