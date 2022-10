Bewijsdrang bij het grofvuil in '3LAB Anne en de Vuilnismannen'

Doe ik er wel toe? In de 3LAB docu 'Anne en de Vuilnismannen' laat theatermaker Anne van der Steen zien hoe het is om vuilnisman te zijn.

Ze gaat achter op de wagen in gesprek met haar collega's over schaamte, trots, verwachtingen, dromen en gezien worden. Kan ze dat voortdurend kwellende minderwaardigheidsgevoel nu eindelijk eens van zich afschudden?

Later kan je worden wat je wil, zeggen ze. Misschien wel arts, leraar of politicus. Vuilnisman komt meestal niet voor in dat rijtje. Sterker nog: de juf of meester benadrukte dat je zou eindigen achterop de vuilniswagen, als je ‘niet goed je best deed’. Anne van der Steen (30) is theatermaker, maar door de pandemie nu vuilnisman.

Anne komt uit een gezin waarin iedereen hoogopgeleid is. Zij heeft vmbo gedaan. De weg naar de theaterschool was daarom lang. Hoewel haar moeder onderstreepte dat Anne 'andere kwaliteiten heeft’ blijft het idee dat ze minder waard is haar teisteren. En sinds ze vuilnisman is, het beroep dat symbool staat voor het allerlaagste, doemt die vraag weer sterker op: doet ze er eigenlijk wel toe? En hoe ervaren andere vuilnismannen dat?

De vuilnismannen in de film

Vuilnisman is niet alleen Sjefs beroep, het is ook zijn passie. Van jongs af aan maakte hij al tekeningen van vuilniswagens, en vuilnismannen waren - misschien soms in tegenstelling tot zijn klasgenoten - altijd aardig voor ‘m. Omdat Sjef vuilnisman is en stottert, heeft hij het idee dat hij 2-0 achterstaat in de samenleving. Daarom doet hij zijn best om korte metten te maken met de vooroordelen die er bestaan over de vuilnisman. Sandra is na haar vwo begonnen als vuilnisman, niet omdat het nou zo bergafwaarts met haar ging, maar juist omdat ze het werk zo fantastisch leuk vindt. Ze doet het inmiddels al meer dan tien jaar, en ziet het als haar plicht om meer waardering te kweken voor het vak. Maurits is vuilnisman en dichter, en zijn gedichten gaan meestal ook over het werk als vuilnisman. 'Vitaal werk' vindt hij het, en hij probeert het slechte imago van de vuilnisman bij te stellen – want juist vuilnismannen zijn onmisbaar in de samenleving.

Over de maker

Anne van der Steen (30) is theatermaker. Ze maakt theatervoorstellingen waarin ze zelf ook acteert vanuit haar eigen fantasierijke perspectief en kijk op de wereld. Ze leert een nieuwe generatie de fijne kneepjes van het vak als dramadocent. Door corona werd Anne vuilnisman en belandde ze in een wereld vol inspirerende mensen en verhalen. Ze besloot de sprong te wagen en de filmmaker-pet op te zetten, met als resultaat Anne en de vuilnismannen.

VPRO Dorst Pitch productie

De VPRO Dorst Pitch is de leerschool van de VPRO waar jong talent wordt uitgedaagd om een programma-idee te ontwikkelen. Anne van der Steen zat bij de lichting 2021 en ontwikkelde hier haar eerste documentaire. Met behulp van masterclasses, ervaren coaches en door simpelweg te maken, worden nieuwe talenten in twee maanden klaargestoomd tot programmamaker. Ervaring met filmen, monteren of regisseren is niet vereist. Ideeën, enthousiasme en liefde voor het verhaal wel.

'3LAB: Anne en de Vuilnismannen', nu online te zien en woensdag 26 oktober om 23.00 uur op NPO 3.