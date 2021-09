Bewakingsbeelden incidenten Poolse supermarkt in 'Opsporing Verzocht'

Dinsdagavond toont de politie beelden rond 3 incidenten bij een Poolse supermarkt in het Limburgse Panningen. Op 4 juni werd een steen gegooid, op 11 juni werd dat opnieuw gedaan en op 19 juni werd er brand gesticht. Van twee van deze incidenten zijn goede bewakingsbeelden waarop de daders te zien zijn.

De eigenaar van de supermarkt vertelt vanavond in de uitzending over de impact: 'Waarom doet iemand zoiets? Als je me haat of je vindt me niet leuk, dan kom je naar me toe en dan lossen we het op!'

Bewoners dakloos na brand Zwaag

Een grote brand in de nacht van 1 op 2 juni in Zwaag heeft meerdere bewoners van het Hoefblad dakloos gemaakt. Het vuur bij een auto - dat opzettelijk lijkt te zijn aangesloten - sloeg over op meerdere huizen in het huizenblok. Vanavond worden bewakingsbeelden van net vóór het ontstaan van de brand getoond.

Explosieflegger Hoensbroek is een uur bezig

De politie onderzoekt momenteel de link tussen een reeks ernstige bedreigingen in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht, met een bedreiging in Hoensbroek begin deze maand. Toen werd aan de Hommerterweg een explosief op straat gevonden. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de dader lange tijd in Hoensbroek heeft rondgelopen voor hij het explosief achterliet. Ook is de bestelwagen, waarmee hij die nacht was, gefilmd.

Verder besteedt het landelijke opsporingsprogramma onder meer aandacht aan een inbraak in Geldrop, twee brandstichtingen in Den Helder en een recente overval in Groningen.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 28 september om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.