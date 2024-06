'Below Deck: Down Under' in juli te zien op STAR Channel

'Below Deck: Down Under' volgt een losbandige bemanning die unieke uitdagingen aangaat om gasten op een luxe jacht een onvergetelijke ervaring te bieden.

Deze editie, de naam zegt het al, speelt zich af in Australie. Onder leiding van een charismatische en strenge kapitein, combineren de bemanningsleden de constante druk van het bedienen van veeleisende, welvarende gasten op het dek met de chaotische en vaak explosieve dynamiek achter de schermen.

Na een dag hard werken, volgen avonden vol wilde feesten en verboden romances. Terwijl de bemanning hun professionele en persoonlijke levens probeert te balanceren in een paradijselijke omgeving, barst elke aflevering van het drama, de spanning en de verleiding.

Vanaf 10 juli, elke werkdag om 19.00 uur op STAR Channel.

NIEUW

EVIL

'Evil' is een psychologisch mysterie dat de oorsprong van het kwaad onderzoekt op de grens tussen wetenschap en religie. De Amerikaanse serie volgt een sceptische psycholoog, gespeeld door de Nederlandse actrice Katja Herbers, die samenwerkt met een priester in opleiding en een aannemer. Samen onderzoeken zij de achterstallige dossiers van de kerk met betrekking tot onverklaarbare verschijnselen, zoals vermeende wonderen, demonische bezetenheid en spookverschijningen. Hun taak is om te bepalen of er een logische verklaring bestaat of dat er daadwerkelijk sprake is van iets bovennatuurlijks.

Vanaf 15 juli, elke maandag een dubbele aflevering vanaf 20.05 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

HUDSON & REX S6

De St. John's Major Crimes Unit heeft een team dat goed is afgestemd en even goed is ingeburgerd om ontvoeringen, moorden en gijzelingen aan te pakken - maar wat hen echt onderscheidt, is de partner van rechercheur Hudson en voormalig K-9-hond; Rex.

Vanaf 24 juli, elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 20.05 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

DE SIMPSONS S35

De langlopende animatiekomedie 'De Simpsons' kijkt naar het fenomenale gezin in het stadje Springfield in een ongenoemde Amerikaanse staat. Het hoofd van het gezin, Homer, is geen typische familieman. Hij werkt in een kerncentrale en doet zijn best om zijn gezin te leiden, maar ontdekt dat hij vaak door hen geleid wordt.

De familie bestaat uit de blauwharige huisvrouw Marge, de onrust veroorzakende Bart, de hardwerkende dochter Lisa en baby Maggie. Onder de andere bewoners van Springfield bevinden zich de religieuze buurman Ned Flanders, de familiedokter Dr. Hibbert, Moe de barkeeper en politiecommissaris Clancy Wiggum.

Kijk op zaterdag 27 juli de hele dag naar het 35ste seizoen van 'De Simpsons' op STAR Channel.

LIVE

JOHAN CRUIJFF SCHAAL

Feyenoord begint het seizoen 2024-2025 met de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Als kersverse bekerwinnaar strijdt het team om de eerste prijs van het nieuwe seizoen.

De traditionele wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar staat dit jaar gepland voor vrijdag 2 of zondag 4 augustus op STAR Channel.

ONGOING

9-1-1 S7

Ryan Murphy, Brad Falchuk en Tim Minear zetten het politiedrama opnieuw op de kaart met de televisieserie '9-1-1'. In deze serie worden we meegezogen in de stressvolle ervaringen van politieagenten en brandweerlieden wanneer ze geconfronteerd worden met de meest beangstigende, schokkende en hartverscheurende situaties. Deze hulpverleners moeten een balans zien te vinden tussen het redden van de meest kwetsbare mensen en het oplossen van hun eigen problemen.

Elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 20.05 uur op STAR Channel.

ONGOING

THE EQUALIZER S3

Een remake van de film 'The Equalizer' uit de jaren 80 met Queen Latifah in de hoofdrol. Robyn McCall, een geheimzinnige oud-CIA-agent, moet al haar vaardigheden inzetten om mensen te helpen die nergens anders terecht kunnen. McCall overweegt om haar werk als de Equalizer aan de wilgen te hangen, tot rechercheur Marcus Dante haar vraagt te helpen zoeken naar een onvindbare groep bankovervallers.

Elke maandag een dubbele aflevering vanaf 20.05 uur op STAR Channel.

ONGOING

GREY'S ANATOMY S2

Het leven wordt heftiger voor de artsen en co-assistenten van Seattle Grace Hospital in het tweede jaar. De relatie tussen Meredith en Grace gaat van ingewikkeld naar ronduit gestoord met de komst van Dereks vrouw, en Alex onthult Izzies obsessie.

Elke zondag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op STAR Channel.