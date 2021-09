Beelden daders overval bij gezin Zahavi in 'Opsporing Verzocht'

Op zondagmiddag 9 mei was PSV-spits Eran Zahavi op weg naar Tilburg om een wedstrijd te spelen, toen hij bericht kreeg dat zijn gezin in Amsterdam was overvallen. Zahavi keerde halsoverkop terug naar zijn huis aan de Arenborg, in Buitenveldert.

Daar bleek dat twee mannen zijn vrouw en jonge kinderen hadden overvallen. Zelfs de kinderen waren daarbij vastgebonden en bedreigd, en mevrouw Zahavi was ook mishandeld.

Vanavond worden in 'Opsporing Verzocht' voor het eerst bewakingsbeelden van de twee verdachten getoond. Daar is op te zien dat beiden fietsend naar de overval op weg zijn en daarna ook weer per fiets vluchten. Ook zijn er compositietekeningen van de mannen.

Dringend gezocht: 3 verdachten ‘vergis-ontvoering’

De politie Noord-Holland laat vanavond nog niet eerder vertoonde bewakingsbeelden zien van drie mannen die betrokken lijken bij de zogenaamde vergis-ontvoering die 5 augustus in Cruquius begon. Een 56-jarige man werd toen in een rode Mercedes Vito meegenomen. De drie onbekende mannen zijn gefilmd in Gouda, ongeveer drie kwartier vóór de Mercedes Vito daar arriveert. In dit onderzoek is nog altijd een beloning van 15.000 euro.

Actuele oproep: wie nam rolkoffer doodgeschoten man Rotterdam mee?

Verder wordt in de uitzending aandacht besteed aan de dood van een 57-jarige man in Rotterdam, op maandag 13 september. Het slachtoffer liep die avond met een rolkoffer over straat toen hij werd beschoten. Die rolkoffer is daarna meegenomen. Een woordvoerder van de politie Rotterdam geeft vanavond meer details.

Ook is er aandacht voor een poging verkrachting in Halsteren. Daarnaast volgt een update over het onderzoek naar de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca. Zijn vader deed vorige week een emotionele oproep naar getuigen om zich te melden.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 21 september om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.