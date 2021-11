'Bed & Breakfast' vrijdag in Zeeland en Noord-Brabant

Foto: © Omroep MAX 2020

Vrijdag 26 november zendt MAX aflevering 3 van 'Bed & Breakfast' uit. In het programma testen bed & breakfast-eigenaren elkaars onderneming. Ze logeren bij elkaar en bepalen zelf wat ze hun verblijf waard vinden. In deze aflevering verblijven de deelnemers in Zeeland en Noord-Brabant.