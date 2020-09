'Bed & Breakfast' in Brabant, Gelderland en de Achterhoek

Vrijdag 11 september zendt MAX om 20.30 uur op NPO 1 een gloednieuwe aflevering van 'Bed & Breakfast' uit. In 'Bed & Breakfast' testen enthousiaste b&b-houders elkaars onderneming.

In deze aflevering overnachten de b&b-houders bij Ad en Josephine in een Noord-Brabants dorpje dat vroeger bekend stond als een klompenmakersdorp. Vervolgens reist de groep af naar Gelderland. In een woonwijk ontvangen Paul en Sabine de gasten in hun twee kamers. Nadat zij ineens ruimte over hadden in hun huis, besloten zij hun huis om te toveren tot bed & breakfast. En tot slot overnacht de groep in de Achterhoek bij Christel en Erik, die hun gasten meenemen naar een vloermouterij.

