'BEAU' is terug bij RTL 4

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

Vanaf maandag 9 november is Beau van Erven Dorens terug bij RTL 4 met zijn late night talkshow 'BEAU'. Hij neemt hiermee het stokje over van Eva Jinek.

In de dagelijkse talkshow neemt Beau, op geheel eigen wijze, de dag door met kijkers en actuele gasten. Live vanuit de Artis Studio in Amsterdam bespreekt hij het laatste nieuws en duikt in onderwerpen die hem zelf opvallen, persoonlijk raken of dichtbij hem liggen.

Maandag kijkt Beau van Erven Dorens terug op de Amerikaanse verkiezingen met onder meer Joost Eerdmans en Michiel Vos. En hij praat met de Haagse vuurwerkhandelaar Michel Adam die fel tegen het vuurwerkverbod is van Partij voor de Dieren fractieleider Esther Ouwehand.

Daarnaast gaat Beau in gesprek met Albert Verlinde die afgelopen week tot veler verrassing bekend maakte dat hij per 1 december stopt bij Stage Entertainment.

Tot slot is Wim Hof vanavond te gast om te praten over 'De Wim Hof Methode', de wereldberoemde 'Iceman' die in Finland op blote voeten een halve marathon liep en met zijn koud-bad-methodes en ademhalingstechnieken ontelbaar veel fans heeft.

Het programma wordt geproduceerd door Pilot Studio.

'BEAU' is vanaf 9 november van maandag tot en met vrijdag om 22.00 uur te zien bij RTL 4.