BBC NL and BBC NL+ houden de spanning erin deze november

In november geniet je bij BBC NL van terugkerende drama's en mysteries, zoals 'Lynley', Harry Wild' en 'Sister Boniface Mysteries'.

Lynley gaat in première op dinsdag 11 november om 21.00 uur op BBC NL

Leo Suter ('Vikings: Valhalla') en Sofia Barclay ('Ted Lasso') spelen Tommy Lynley en Barbara Havers, het ongewone duo in de nieuwe misdaadserie Lynley.

Tommy Lynley is een briljante rechercheur, maar voelt zich een buitenstaander door zijn aristocratische achtergrond. Hij wordt gekoppeld met Barbara Havers, een sergeant met een eigenzinnige aanpak en een arbeidersachtergrond. Ze lijken niets gemeen te hebben, maar zijn samen een sterk team dat alles op alles zet om gerechtigheid te laten zegevieren. Zijn kennis en haar intuïtie vullen elkaar perfect aan. Alleen door samen te werken, ontdekken ze waar ze echt thuishoren.

'Sister Boniface Mysteries' seizoen vier gaat in première op dinsdag 2 november om 21.00 uur op BBC NL

De non die het geheime wapen van de politie is, keert terug voor het vierde seizoen van 'Sister Boniface Mysteries'.

De wijnmakende non die op haar brommer door het dorp rijdt, stort zich opnieuw op duistere zaken in een pittoreske omgeving. We keren terug naar de jaren zestig, in het charmante Cotswold-dorpje Great Slaughter, waar de vreemdste dingen gebeuren. Een moordzuchtige vogelverschrikker dwaalt rond, alle vrouwen leggen het werk neer en de politie waagt zich aan ‘teambuilding’. Terwijl zuster Boniface uitkijkt naar een rustig weekend met de zusters, belandt ze alweer in een nieuwe moordzaak.

Harry Wild seizoen vier gaat in première op vrijdag 7 november om 21.00 uur op BBC NL

In het vierde seizoen van 'Harry Wild' draait het detectivebureau Wild/Reid op volle toeren. Harry en Fergus krijgen te maken met een seriemoordenaar die geobsedeerd is met munten, de ogenschijnlijke zelfmoord van een non en de sabotage van een renpaard. Daarnaast zijn er verdwenen dansers, een moord tijdens een true crime-conventie, literaire moorden tijdens een rondleiding en een internationale huurmoordenaar die een huwelijk wil verstoren. Ondertussen saboteert Fergus zijn relatie met Lola. Harry B vraagt een twijfelende Harry om samen de wereld rond te reizen. Ex-man Marcello vraagt Harry’s hulp bij een Italiaanse maffiazaak, terwijl Glenn het zwaar te verduren krijgt door Petra’s zus Concepta.

'The Doctor Blake Mysteries' seizoen drie gaat in première op dinsdag 11 november om 19.50 uur op BBC NL

Dr. Lucien Blake (Craig McLachlan) keert terug naar het Ballarat van de jaren vijftig. Hij combineert zijn scherpzinnigheid en medeleven om nieuwe, spannende zaken op te lossen.

Van verdachte overlijdens tijdens roeiwedstrijden tussen scholen en in operatiekamers tot geheimen in politieke kringen en families: Blake staat voor zaken die niet alleen zijn verstand, maar ook zijn persoonlijke overtuigingen uitdagen. Thuis en op het bureau nemen de spanningen toe. Blake moet omgaan met gebroken relaties, oude trauma’s en een veranderende gemeenschap. Met elke zaak wordt de inzet verhoogt en wordt de waarheid steeds moeilijker te achterhalen.

'The Doctor Blake Mysteries' seizoen vier gaat in première op vrijdag 21 november om 19.50 uur op BBC NL

In seizoen vier keren dokter Lucien Blake en zijn huishoudster Jean Beazley terug naar Ballarat, vastbesloten om hun gevoelens voor elkaar eindelijk toe te laten. Maar hun komst valt samen met een aanval op een dierbare, die hun leven volledig op zijn kop zet. Terwijl ze nog proberen te herstellen, verschijnt plots de vrouw die Blake jaren geleden dood waande: zijn vrouw Mei Lin.

Blake stort zich weer op zijn werk als politiearts, dit keer onder leiding van een nieuwe hoofdcommissaris. Lawson’s eigenwijze nicht Rose komt naar Ballarat om de boel op te schudden, en Lucien ontdekt dat Mei Lin’s terugkeer veel meer betekent dan hij dacht. Zoals altijd wemelt het van moord, bedrog en spionage: van een lichaam in een kofferbak en een dodelijk incident op de golfbaan tot Australië’s eerste erfgoedpark. Daarnaast duiken ook een oud brandweerstation met een duister geheim, razende rallyauto’s en een moord tijdens een zonsverduistering op. Blake is de enige die deze mysteries kan oplossen, maar lukt het hem ook om zijn eigen demonen onder ogen te komen?

'Professor T' seizoen vier gaat in première op donderdag 13 november om 21.00 uur op BBC NL

Professor Jasper Tempest (Ben Miller) keert terug in het vierde seizoen van 'Professor T'. Met zijn unieke inzichten helpt hij de politie in Cambridge om complexe misdrijven op te lossen.

Zes maanden na de dramatische finale van seizoen drie hangt er een donkere wolk boven het team. Dan (Barney White) focust op zijn werk onder leiding van rechercheur Goswami (Sunetra Sarker), die moeite heeft om het team bij elkaar te houden. De professor begint een onverwachte nieuwe hobby: de politie zoveel mogelijk vermijden. Dr. Helena Goldberg (Juliet Stevenson – 'Bend It Like Beckham') probeert te helpen, maar twijfelt al snel aan haar eigen integriteit als therapeut. Het politieteam krijgt versterking van de enthousiaste Chloe Highsmith. De decaan wordt verrast door de terugkeer van een oude liefde, Zelda (Zoë Wanamaker – 'My Family'), Adelaide’s zus en Jasper’s tante. Liefde hangt in de lucht en zelfs Jasper merkt dat zijn hart geraakt wordt.

'All Creatures Great and Small' seizoen zes gaat in première op maandag 17 november om 21.00 uur op BBC NL

Vier jaar na de vorige gebeurtenissen brengt seizoen zes van 'All Creatures Great and Small' ons terug naar Darrowby, in mei 1945.

Nu de overwinning in Europa binnen is, lijkt de vrede eindelijk dichtbij. James verlangt naar wat rust in de praktijk, want hij combineert zijn werk als dierenarts met een druk gezinsleven én een veeleisende Siegfried. Helen geniet van haar tijd met Jimmy en Rosie, maar staat voor grote veranderingen op Heston. Tristan keert na jaren van oorlog terug en moet opnieuw zijn plek vinden in Darrowby. Ondertussen probeert Mrs Hall iedereen weer samen te brengen en de vertrouwde sfeer in de praktijk te herstellen.

Samen zoeken ze naar een nieuw evenwicht en een frisse start, terwijl de wereld om hen heen langzaam herleeft en hoopvol naar de toekomst kijkt.

'Foyle’s War' gaat in première op zaterdag 29 november om 20.00 uur op BBC NL

'Foyle’s War' speelt zich af in 1940 aan de zuidkust van Engeland. Rechercheur Christopher Foyle (Michael Kitchen – 'Out of Africa') onderzoekt complexe misdrijven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoewel hij graag wil dienen in het leger, wordt zijn verzoek tot overplaatsing afgewezen en ontdekt hij in plaats daarvan corruptie, spionage en moord aan het thuisfront. Hij krijgt hulp van zijn energieke chauffeur Sam Stewart ('Honeysuckle Weeks') en de gewonde ex-sergeant Paul Milner (Anthony Howell -'Wives and Daughters').

Met gastrollen van Rosamund Pike ('Gone Girl'), Charles Dance ('Game of Thrones') en David Tennant ('Doctor Who') biedt de reeks een indrukwekkende cast. Bedenker Anthony Horowitz ('Midsomer Murders') mixt spannende mysteries met historische details, waarbij Foyle geconfronteerd wordt met de morele dilemma’s van het Britse oorlogsleven.

In november kan je de volgende series blijven kijken op BBC NL:

'Bookish', elke dinsdag om 21.00 uur tot 4 november

'Hope Street', elke donderdag om 21.00 uur tot 6 november

'Death Valley', elke maandag om 21.00 uur tot 10 november

'The Doctor Blake Mysteries seizoen 2', elke weekdag om 20.00 uur tot 10 november

'The Brokenwood Mysteries seizoen 11', elke zaterdag om 20.00 uur tot 22 november

'Ripper Street seizoen 2', elke woensdag om 21.00 uur tot 17 december

Nieuw in november op BBC NL+

'Big Zuu & AJ Tracey’s Rich Flavours'

BAFTA-winnaar en tv-chef Big Zuu reist samen met zijn neef, rapper AJ Tracey, de wereld rond in 'Big Zuu & AJ Tracey’s Rich Flavours'.

Ze ontdekken de duurste en meest extravagante gerechten ter wereld. Maar ze proeven niet alleen: ze duiken in de cultuur, en leren over tradities en verhalen achter deze unieke eetervaringen. Van Oost-Azië tot Noord-Amerika en Europa: Big Zuu en AJ Tracey ontmoeten de mensen en plekken achter deze bijzondere gerechten.

'Atlantic Crossing'

'Atlantic Crossing' vertelt het waargebeurde verhaal van de Noorse kroonprinses Märtha, die tijdens de Tweede Wereldoorlog haar land probeert te steunen. Na haar ontsnapping aan de nazi’s moet ze haar man achterlaten en zoekt ze onderdak in de Verenigde Staten. Daar krijgt ze al snel een bijzondere band met de machtigste man ter wereld: de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt.

De kroonprinses beseft dat ze invloed kan uitoefenen op de wereldpolitiek en stapt uit haar beschermde leven. Ondanks zware beproevingen groeit ze uit tot een stille maar invloedrijke kracht achter de schermen van Washington.

Met Kyle MacLachlan en Sofia Helin ('The Bridge') in de hoofdrollen is Atlantic Crossing een inspirerend verhaal over oorlog, liefde en persoonlijke groei.

'Nature’s Great Events'

Beleef de meest indrukwekkende natuurverschijnselen en volg de meeslepende verhalen uit het dierenrijk in 'Nature’s Great Events'.

Met de adembenemende beelden van Planet Earth en de emotie van een natuurdagboek laat deze serie zien hoe wereldwijde klimaatverschijnselen landschappen veranderen. Elke aflevering speelt zich af in een ander deel van de wereld: van de overstroming van de Okavango-delta tot de planktonbloei in de Stille Oceaan, van de Indiase moesson tot de overlevingsstrijd tijdens het smelten van het Arctische ijs. Sommige dieren grijpen hun kans, anderen beleven de gevaarlijkste periode van hun leven. Hun verhalen monden uit in een spannende ontknoping.

'This Is MY House'

Stacey Dooley presenteert het programma 'This Is MY House', waarin vier mensen beweren dezelfde persoon te zijn en allemaal eigenaar te zijn van hetzelfde huis. Maar drie van hen zijn acteurs. De inzet? Een geldprijs. De echte huiseigenaar hoeft alleen maar eerlijk te zijn om te winnen.

Er ontstaan hilarische situaties wanneer de vier kandidaten elkaar proberen te overtuigen dat zij de echte eigenaar zijn. Het programma daagt je uit om je eigen vooroordelen te onderzoeken en stelt één simpele vraag: wint de waarheid?

Het bekende panel bestaat uit Bill Bailey, Emily Atack, Jamali Maddix en Judi Love. Elke week schuift er een gastpanellid aan. Samen proberen ze feit van fictie te onderscheiden en bepalen ze wie volgens hen de waarheid spreekt. Raden ze het goed, dan wint de echte huiseigenaar het geldbedrag.

'Louis Theroux: Beware Of The Tiger'

In 'Louis Theroux: Beware Of The Tiger' reist de bekroonde documentairemaker Louis Theroux naar het hart van Amerika. Hij spreekt met Amerikanen die wilde dieren bezitten die je eerder in Afrika of Azië zou verwachten. Volgens het Wereld Natuur Fonds leven er in de VS meer tijgers in gevangenschap dan in het wild wereldwijd. Joe Exotic is een fokker en handelaar in grote katachtigen, met een collectie van 180 leeuwen en tijgers die uit de hand lijkt te lopen. Connie, een alleenstaande vrouw van in de zestig, woont samen met twintig chimpansees die ze als familie beschouwt.

Louis onderzoekt in deze documentaire de dilemma’s van het houden van exotische dieren als huisdier. Kan een wild dier gelukkig zijn in gevangenschap? Waarom zou je een dier verzorgen dat van nature gevaarlijk is?

'Spy in the Wild' seizoen 2

Beleef de mooiste natuurmomenten van dichtbij in het tweede seizoen van 'Spy in the Wild'. Met spionagecamera’s die eruitzien als echte dieren legt de serie intieme scènes vast in het hart van het dierenrijk. Dit seizoen draait om massale bijeenkomsten: waarom komen dieren samen voor unieke gebeurtenissen? Hoe voelt het om deel uit te maken van een groep? En hoe reageren ze op veranderende seizoenen en klimaat? Word een dag lid van een gorillafamilie, beleef het broedseizoen van koala’s en zie hoe komodovaranen strijden om de macht.

'The Secret Genius of Modern Life' seizoen 2

'The Secret Genius of Modern Life' is terug! Professor Hannah Fry duikt opnieuw in de wereld van moderne technologie en onthult de verhalen achter alledaagse apparaten. We staan er vaak niet bij stil, maar we leven in een tijdperk vol slimme technologie. Van huishoudelijke apparaten met motoren sneller dan Formule 1-auto’s tot slimme gadgets die krachtiger zijn dan supercomputers: onze huizen en zakken zitten vol uitvindingen die twintig jaar geleden nog sciencefiction waren. Ze zijn zo vanzelfsprekend geworden dat we vergeten hoe ingenieus ze eigenlijk zijn.

In elke aflevering neemt Hannah een ander apparaat onder de loep. Ze krijgt exclusieve toegang tot grote techbedrijven als Samsung en Dyson en spreekt met toonaangevende vernieuwers. Zo ontdekt ze bijvoorbeeld dat stofzuigers ooit zijn ontwikkeld voor een geheim atoombomlaboratorium, dat een preek van een Mormoonse dominee essentieel was voor de ontwikkeling van moderne hoofdtelefoons, en dat Zuid-Koreaanse worstjes verrassende inzichten geven in hoe onze smartphones werken.

'The Answer Run'

In 'The Answer Run' krijgen kandidaten de antwoorden al te zien. Ze moeten alleen nog kiezen welke van de twee juist is.

Jason Manford presenteert het programma, waarin drie duo’s het tegen elkaar opnemen. Ze beantwoorden razendsnelle kennisvragen en proberen zo een geldprijs te verdienen. Bij elke vraag krijgen ze twee mogelijke antwoorden, bijvoorbeeld ‘Dolly Parton of Barbie’, ‘Venus of Saturnus’ of ‘Eastenders of Coronation Street’. Twee teams vallen af tijdens het spel. Het laatste duo neemt het op in The Final Run en probeert het geld mee naar huis te nemen.

'The Hunt'

Van de producent van Frozen Planet en met Sir David Attenborough als verteller laat 'The Hunt' zien hoe roofdieren en hun prooien elkaar bestrijden. De strijd tussen jager en prooi is het spannendste wat er in de natuur gebeurt. De serie zoomt in op de slimme strategieën van roofdieren en soms ook van hun prooien. Je ziet welke uitdagingen dieren tegenkomen en welke tactieken ze gebruiken.

Elke aflevering draait om één leefgebied, zoals de savanne, jungle of oceaan. Je volgt bijvoorbeeld woestijnleeuwen die de zeemist gebruiken om oryxen te besluipen, of orka’s die samenwerken en sonar inzetten om prooien te vinden in de oceaan. Ook zie je een spin die zijn jachtmethode aanpast aan zijn prooi en een octopus die over land loopt om vissen te vangen in rotspoelen. 'The Hunt' is zelfverzekerd en filmisch gemaakt en vormt een ode aan de meest vastberaden, slimme en gespecialiseerde jagers en hun sluwe prooien. Het programma laat niet alleen epische landschappen zien, maar ook intiem en meeslepend gedrag.