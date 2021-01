BBC First zorgt voor spannendste crime drama in februari

Foto: BBC First - © LEWIS PR 2021

Liefhebbers van dramaseries worden getrakteerd met premières van 'Broadchurch' en 'The Salisbury Poisonings' op BBC First, ook tweede seizoen van 'The Mallorca Files' houdt ons aan TV gekluisterd.

BBC First, de best bekeken buitenlandse dramazender in de Benelux zorgt voor een boeiende februari maand op jouw kleine scherm.

Staat de première van 'Broadchurch', een spannende Britse detective serie, op de planning. Een onrustwekkende dood van een jong kind zet de kustplaats Broadchurch op z’n kop. Het lokale rechercheteam, geleid door Ellie Miller (Olivia Colman; 'The Favourite', 'The Lobster') en Alec Hardy (David Tennant; 'Doctor Who', 'Jessica Jones'), graaft dieper terwijl media de situatie steeds breder uitsmeren en de bevindingen verontrustender worden. Het eerste seizoen is in februari te zien op BBC First.

Liefhebbers van detective drama's hoeven in februari niet van zender te veranderen: 'The Salisbury Poisonings' gaat in première op BBC First en trakteert fans van het genre met een 3-delige serie gebaseerd op de gebeurtenissen van maart 2018 in Salisbury in het Verenigd Koninkrijk. De serie verfilmt de buitengewone heldhaftigheid van een lokale gemeenschap in een ongekende noodsituatie.

Ook het tweede seizoen van 'The Mallorca Files' komt in februari naar BBC First. Resercheurs Miranda Blake (Elen Rhys) en Max Winter (Julian Looman) mogen dan wel de grootste tegenpolen zijn, hun samenwerking is een bewezen recept voor succes. Na het populaire en succesvolle eerste seizoen op BBC First keert het duo deze winter terug naar onze televisie, want misdaad is nooit ver weg op het eiland Mallorca.

In de aanloop naar het 24ste seizoen van 'Silent Witness' verwent BBC First haar kijkers met herhalingen van deze succesreeks. In februari zien we de jonge Niki Alexander (Emilia Fox; 'The Pianist') haar intrede maken in het achtste seizoen als forensisch pathologe.

'Broadchurch' gaat in première op BBC First vanaf 14 februari 2021 om 21.00 uur

Nadat de elfjarige Danny Latimer dood wordt aangetroffen aan de kust van Zuid-Engeland, afgeschermd door rotsen, wordt de pittoreske badplaats Broadchurch het middelpunt van een nationale mediawaanzin. De dood van Danny zorgt ervoor dat de kleine gemeenschap in Dorset het middelpunt wordt van een politieonderzoek. Tot het grote ongenoegen van de lokale rechercheur Ellie Miller (Olivia Colman; 'The Favourite', 'The Lobster', 'The Crown') krijgt de nieuwe inspecteur Alec Hardy (David Tennant; 'Doctor Who', 'Jessica Jones') de leiding over de moordzaak. Miller ontdekt later pas dat de overleden Danny de zoon is van een goede kennis, waarna de twee samen de verschrikkelijke dood van het jonge kind proberen op te lossen. Tijdens het onderzoek zijn er verschillende verdachten, maar als ze uiteindelijk de werkelijke dader vinden schokt zijn identiteit iedereen.

'Broadchurch' is een meeslepende misdaadreeks en neemt je op een meeslepende wijze mee in heftige gebeurtenissen die erg doen denken aan 'The Killing' of 'The Bridge'. De ijzersterke cast tilt deze misdaadreeks naar een hoger niveau.

'The Salisbury Poisonings' gaat in première op BBC First vanaf 17 februari 2021 om 22.00 uur

'The Salisbury Poisonings' is gebaseerd op de waargebeurde feiten die in 2018 plaatsvonden toen dubbelagent Sergei Skripal en zijn dochter vergiftigd werden in Salisbury. 'The Salisbury Poisonings' toont hoe die feiten Salisbury voor altijd heeft veranderd. Slachtoffers van het virus werden weken, tot zelfs maanden, gevolgd om de feiten zo juist als mogelijk te verfilmen.

In 'The Salisbury Poisonings' volgen we voornamelijk Tracy Daszkiewicz, directeur van de Raad voor Volksgezondheid van Wiltshire, terwijl ze samen met collega’s het dodelijk en onzichtbare virus probeert te bestrijden. Het reactieteam voor de volksgezondheid, waarvan Tracy deel uitmaakt, kondigt een lockdown aan en creëert een lokale economie. Terwijl Tracy en haar team elke dag te maken hebben met een doodsbange en gefrustreerde bevolking, zetten ze een uitgebreid systeem op voor het opsporen en testen van contacten. Een boeiende, soms ook erg confronterende serie met enorm veel raakvlakken met de situatie waar we vandaag wereldwijd mee te maken hebben. De confrontatie is hard, maar de serie herinnert ons eraan hoe we in tijden van crisis ook naar elkaar groeien.

'The Mallorca Files' is terug met een tweede seizoen op BBC First in februari

Misdaad verdwijnt niet zomaar in Mallorca. Resercheurs Miranda Blake (Elen Rhys; 'Broadchurch', 'Silent Witness', 'Keeping Faith') en Max Winter (Julian Looman; 'Nightlife') mogen dan wel de grootste tegenpolen zijn, hun samenwerking is een groot succes. Na haar beslissing om op het eiland te blijven, zien we in seizoen twee hoe Miranda zich settelt op het eiland. Ondertussen al een beetje bekend met de eigenaardigheden van Max, bouwt Miranda zelfs aan haar band met korpschef Ines (Maria Fernández-Ache; 'Holby City', 'The Wrong Door').

Het duurt niet lang voordat Miranda en Max de moord op een wereldberoemde Mallorcaanse operazangeres, de verwoestende erfenis van de Spaanse Burgeroorlog of zelfs vogelsmokkel gaan onderzoeken. Zet je schrap voor heerlijke feel-good crime drama.

'Silent Witness' seizoen 8 is te zien op BBC First vanaf 20 februari 2021 om 21.00 uur

Inmiddels is het 24ste seizoen van de Britse politieserie 'Silent Witness' in de maak. In afwachting van het nieuwe seizoen zendt BBC First oudere seizoenen opnieuw uit. In februari staat het achtste seizoen op de planning, het eerste seizoen waarin Emilia Fox ('The Pianist', 'Dorian Gray') haar intrede doet als jonge onderzoeker Niki Alexander bij het forensisch patologische-team van het Lyell Centre.

Benieuwd wat er nog meer te zien is op BBC First? In februari kan je ook volgende series blijven volgen:

'The Sister', elke woensdag om 22.00 uur tot 10 februari

'Bodyguard', elke zondag om 21.00 uur tot 15 februari

'Miss Scarlet and the Duke', elke donderdag om 21.00 uur tot 26 februari

'Pure', elke vrijdag om 22.00 uur tot 26 februari

'Death in Paradise S10', elke maandag om 21.00 uur tot 8 maart