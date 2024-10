BBC First presenteert in november troostende fanfavorieten en het tweede seizoen van 'Sherwood'

Kom in november tot rust met BBC First. Van spannende drama's en meeslepende plots tot luchtige misdaadkomedies en troostende fanfavorieten, er is voor elk wat wils deze winter op BBC First.

De BAFTA-bekroonde schrijver James Graham (OBE) brengt deze maand het tweede seizoen van het veelgeprezen drama 'Sherwood' naar BBC First. Met een sterrencast, zowel nieuwe als terugkerende acteurs, introduceert het tweede seizoen twee nieuwe families die verstrikt raken in de wereld van de Sparrows. Ze komen terecht in een complex web van lokale bendes, oude rivaliteiten, wraak en verraad.

Voor wat ontsnapping deze winter, kan je naar het zonnige zuiden van Frankrijk reizen met het derde seizoen van de misdaadkomedie 'Madame Blanc Mysteries'. Laat je meevoeren naar het Toronto van de twintigste eeuw met het elfde seizoen van de geliefde serie 'Murdoch Mysteries' of ga terug naar het Engeland van de jaren '40 voor het vijfde seizoen van de populaire komische historische dramaserie 'All Creatures Great and Small'.

'Sherwood' seizoen 2 gaat in première op zondag 10 november om 21.00 uur op BBC First

'Sherwood', een origineel drama van de bekroonde schrijver James Graham uit Nottingham, is geregisseerd door de gerenommeerde Britse filmmakers Clio Barnard ('Ali & Ava') en Tom George ('See How They Run'). De serie heeft een sterrencast met onder andere David Morrissey ('The Walking Dead'), Lesley Manville ('Mrs Harris Goes to Paris'), Monica Dolan ('Black Mirror') en David Harewood ('Homeland').

Het tweede seizoen duikt dieper in de krachtige thema’s die het eerste seizoen zo herkenbaar maakten voor het publiek. Het speelt zich af in het heden en introduceert twee nieuwe families die verstrikt raken in de wereld van de Sparrows. Ze komen terecht in een complex web van lokale bendes, oude rivaliteiten, wraak en verraad. Ondertussen vecht de pas aangestelde Sheriff van Nottingham fel tegen een voorgestelde nieuwe kolenmijn in de regio. Deze mijn belooft veel banen en welvaart, maar roept ook ongewenste herinneringen op aan de erfenis die de gemeenschap al lange tijd in zijn greep houdt.

'The Brokenwood Mysteries' seizoen 2 gaat in première op zaterdag 2 november om 20.00 uur op BBC First

Het Nieuw-Zeelandse detectivedrama 'The Brokenwood Mysteries' keert terug voor een tweede seizoen. In het rustige plattelandsdorp Brokenwood gaat hoofdinspecteur Mike Shepherd (Neill Rea) verder met het onderzoeken van moorzaken, waarbij hij zijn onconventionele methodes blijft gebruiken. Ook de technisch onderlegde rechercheur Kristin Sims (Fern Sutherland), die altijd volgens het boekje werkt, is terug. Ze blijft Mike proberen te overtuigen van het belang van formele procedures, al lijkt haar strijd tevergeefs.

In dit seizoen krijgt Mike te maken met een reeks moorden die verband houden met het lokale rugbyteam, de Brokenwood Theatre Society, de lokale visserij en Mike’s favoriete countrymuzikant, Holly Collins. Terwijl Mike de zaken onderzoekt, komen er steeds meer aanwijzingen boven, openen de personages zich en worden Brokenwood’s geheimen onthuld.

'Madame Blanc Mysteries' seizoen 3 gaat in première op dinsdag 5 november om 21.00 uur op BBC First

Mede bedacht en geschreven door Sally Lindsay, het creatieve brein achter 'Silent Witness', gaat het derde seizoen van de misdaadkomedieserie 'Madame Blanc Mysteries' in november in première op BBC First.

Sally Lindsay kruipt opnieuw in de huid van antiekdealer Jean White, die mysteries oplost in het pittoreske fictieve Franse dorp Sainte Victoire. In dit seizoen onderzoekt ze van alles, van een ongeluk bij diepzeeduiken, een moordmysterie dat misgaat, een historisch duel en een kidnapping op een verjaardagsfeest. Naast Jean helpt natuurlijk ook haar vriend en flirtende partner Dom (Steve Edge - 'Starlings') mee aan haar onderzoeken.

'Murdoch Mysteries' seizoen 11 gaat woensdag 13 november om 20.00 uur in première op BBC First

De internationaal geprezen serie 'Murdoch Mysteries' keert terug voor zijn elfde seizoen. Dit seizoen begint met Murdoch die in de gevangenis zit en beschuldigd wordt van de moord op een burlesque danseres. Zijn team werd in een hinderlaag neergeschoten, Brackenreid werd voor het laatst gezien met een pistool tegen zijn hoofd, en de corrupte politicus en zijn handlangers ontvoerden Ogden. Murdoch moet vanachter de tralies zijn onschuld bewijzen, terwijl rechercheur Llewellyn Watts hem in het geheim helpt om de zaak op te lossen. In de komende afleveringen zien we de terugkeer van Alexander Graham Bell, die Murdoch bijstaat na de moord op een gast tijdens een diner ter ere van Helen Keller. Murdoch moet een bizar auto-ongeluk oplossen voor een dodelijke deadline en de pogingen van een radicale chirurg om een orgaantransplantatie uit te voeren worden verstoord door Christian Science oprichtster Mary Baker Eddy.

Gaststerren dit seizoen zijn onder andere Tamzin Outhwaite ('New Tricks'), Colin Mochrie ('Whose Line Is It Anyway?'), Elise Bauman ('Carmilla') en WWE Raw- en Smackdown-ster Jay Reso.

'All Creatures Great and Small' seizoen 5 gaat in première op maandag 18 november om 21.00 uur op BBC First

Het is lente 1941 en we keren terug naar Darrowby, waar baby Jimmy het Skeldale House flink bezighoudt. Helen (Rachel Shenton – White Gold) begint haar draai te vinden als moeder, terwijl James (Nicholas Ralph) bij de RAF in Abingdon zit. Mrs. Hall en Siegfried genieten van een kleine spruit in huis, en Carmody voelt zich inmiddels helemaal thuis. Met de Tweede Wereldoorlog in volle gang neemt Siegfried meer taken op zich in de praktijk, terwijl Mrs. Hall en Helen nadenken over hun rol in de gemeenschap. OokCarmody staat te popelen om te helpen. Siegfried wil graag dat iedereen weer samenkomt, maar de onverwachte terugkeer van Tristan blijkt minder eenvoudig dan gedacht.

'The Brokenwood Mysteries' seizoen 3 gaat in première op zaterdag 30 november om 20.00 uur op BBC First

In het schilderachtige stadje Brokenwood in Nieuw-Zeeland gaat hoofdinspecteur Mike Shepherd (Neill Rea) verder met zijn onderzoeken, samen met zijn toegewijde en volgens het boekje werkende collega rechercheur Kristin Sims (Fern Sutherland) in het derde seizoen van 'The Brokenwood Mysteries'.

Hoewel Mike Kristin in het begin te gedreven en ambitieus vond, leerden ze elkaar beter kennen en vormen ze nu samen een sterk team. In dit seizoen onderzoeken ze de moord op een vrouw, gewikkeld in nepspinnenwebben en vergiftigd met spinnengif. Daarnaast komt de dood van de lokale dichter Declan O’Grady aan het licht, wiens kist wordt gevonden met daarin ook het lichaam van een jonge vrouw. Ook krijgen ze te maken met een tragisch incident rond de voorzitter van het jaarlijkse autoliefhebbersfestival, de Riverstone Beach Hop.

In november kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'The Jetty', elke zondag om 21.00 uur tot 3 november

'Murdoch Mysteries', seizoen 10 elke maandag tot vrijdag om 20.00 uur tot 13 november

'Van der Valk', seizoen 2 elke zondag om 20.00 uur tot 24 november