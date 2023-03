BBC First Finds presenteert 'Am I Being Unreasonable?' en 'Death in Paradise' spin-off 'Beyond Paradise'

In april verschijnen er twee nieuwe premières op BBC First en keren er vier populaire series terug om je de hele paasperiode te entertainen.

Op zondag presenteert BBC First Finds de komedie-thriller 'Am I Being Unreasonable?', een briljant verknipt verhaal geschreven door de BAFTA-winnares Daisy May Cooper ('This Country', 'The Witchfinder') en met Selin Hizli in de hoofdrol. De serie gaat over hoe snel levens kunnen ontsporen. Deze zesdelige komedie volgt een obsessieve vriendschap, moederlijke paranoia en een dode kat...

De langverwachte 'Death in Paradise' spin-off 'Beyond Paradise' maakt zijn debuut als we opnieuw kennismaken met Humphrey Goodman (Kris Marshall - 'My Family', 'Death in Paradise', 'Love Actually') en zijn verloofde Martha (Sally Bretton - 'Death in Paradise', 'The Office', 'Agatha Raisin'), sinds ze vijf jaar geleden het prachtige eiland Saint Marie verlieten voor de kust van Dorset.

De misdaaddrama 'Miss Fisher's Murder Mysteries' die zich afspeelt in de jaren 1920 keert terug naar BBC First met een derde seizoen. De eervolle detective Miss Phryne Fisher gaat verder met het oplossen van misdaden met de hulp van haar huisgenoten. Ook zet ze haar samenwerking met de toegewijde detective Jack Robinson voort.

De populaire serie 'Father Brown' is terug voor het tiende seizoen waarin de charismatische, misdaadbestrijdende priester terugkeert om meer mysteries op te lossen op het prachtige Engelse platteland..

De bekroonde misdaaddrama 'Silent Witness' is te zien voor een spannend 26e seizoen, met nog eens vijf boeiende zaken die Dr. Nikki Alexander (Emilia Fox) en het team van forensische pathologen en wetenschappers van het Lyell Centre moeten oplossen.

En tot slot verschijnen de nonnen en verpleegsters van Nonnatus House op BBC First voor een 12e seizoen van 'Call the Midwife'.

'Am I Being Unreasonable?' gaat in première op BBC First Finds op zondag 2 april om 21.00 uur

Obsessieve vriendschap, moederlijke paranoia en een dode kat komen allemaal aan bod in deze verknipte komedie van Selin Hizli en Daisy May Cooper.

Nic rouwt om een verlies dat ze met niemand kan delen en is niet tevreden met haar huwelijk. Alleen haar zoon Ollie houdt haar op de been. Wanneer Jen in de stad arriveert, wordt Nic's leven verlicht met gelach, maar door deze zielsverwant komt haar duistere geheim aan de oppervlakte. Deze ondeugende mix van humor en hectiek is geproduceerd door Jack Thorne ('His Dark Materials') en tilt vrouwelijke verhalen naar een nieuw niveau.

'Beyond Paradise' gaat in première op dinsdag 11 april om 21.00 uur op BBC First

Deze spin-off van 'Death in Paradise' volgt inspecteur Humphrey Goodman en zijn verloofde Martha, terwijl ze Londen verlaten om een nieuw leven te beginnen aan de kust van Devon.

Humphrey aanvaardt de vrijgekomen functie van inspecteur op het Shipton Abbott politiebureau, een enigszins verouderde buitenpost van het Devon & Cornwall Police district. Ondertussen wil Martha haar eigen café openen. Beiden hopen op een rustige levensstijl, weg van de stress en het geweld van de stad. Maar het duurt niet lang voor het stel zich realiseert dat het plattelandsleven toch niet zo rustig zal zijn. Om te beginnen is er een verrassend hoog misdaadcijfer…

'Miss Fisher's Murder Mysteries' seizoen 3 gaat in première op BBC First op zondag 9 april om 19:45/20.00 uur

Het derde seizoen van 'Miss Fisher's Murder Mysteries' gaat verder met de ongewone avonturen van de stijlvolle vrouwelijke detective, Miss Phryne Fisher, als ze weer een reeks misdaden oplost.

Wanneer Phryne's vervreemde vader, Lord Henry George Fisher, onaangekondigd in Australië aankomt na de verkoop van het familielandgoed in Engeland, doet hij zijn best om in contact te komen met Dot, Bert, Cec en Mr. Butler. Zijn charme gaat echter verloren voor zijn eigen dochter. Wanneer Phryne zich een geheime ontmoeting tussen haar vader en een boze bezoeker herinnert, vermoedt ze dat de neef waarvan de Fishers hun titel erfden, nog in leven is en uit is op wraak.

'Father Brown' seizoen 10 gaat in première op BBC First op maandag 10 april om 21.00 uur

Het is 1954 en het rustige Cotswold-dorpje Kembleford ziet nieuwe gezichten in het speurneuzen team van Father Browns. De onstuimige hoofdinspecteur Sullivan is terug en vormt een aangename afleiding voor mevrouw Devine, de levendige nieuwe parochiesecretaris van Father Brown, terwijl de dappere nieuwe huishoudster Brenda de priester helpt bij het oplossen van de misdaad. Met koninklijke bezoeken, ontvoeringen en beruchte misdadigers krijgt Father Brown ook te maken met zijn oude vijand Flambeau die terugkeert naar Kembleford nadat hij van moord is beschuldigd. Father Brown riskeert zijn eigen leven om zijn onschuld te bewijzen - maar is zijn vertrouwen in Flambeau misplaatst?

'Silent Witness' seizoen 26 gaat in première op BBC First op vrijdag 14 april om 21.00 uur

Dr. Nikki Alexander (Emilia Fox) en het team van forensische pathologen en wetenschappers onderzoeken intrigerende nieuwe zaken: een lichaam dat van de top van een wolkenkrabber valt, mensenhandel, een treinongeluk en corrupte politieagenten. De zaken die in het Lyell Centre terechtkomen zijn zelden eenvoudig. De aanvankelijke vermoedens worden in twijfel getrokken naarmate de bewijzen toenemen en Nikki en het team werken harder dan ooit om de waarheid aan het licht te brengen.

'Call the Midwife' seizoen 12 gaat in première op BBC First op zaterdag 29 april om 21.00 uur

Het is 1968 en Enoch Powell's beruchte 'Rivers of Blood'-speech zorgt voor grote spanningen in Poplar, vooral wanneer een groep dokwerkers ter ondersteuning van Powell marcheren. De vroedvrouwen verwelkomen een nieuwe non, Zuster Veronica, die onmiddellijk populair is bij iedereen, behalve bij Zuster Crane. Ondertussen wordt Trixie's relatie met Matthew steeds sterker, terwijl zuster Crane Nancy helpt met haar financiële problemen. Zuster Julienne helpt graag in het district, Shelagh en Dr Turner verdelen hun tijd tussen het drukke kraamhuis en hun levendige jonge gezin, en Reggie blijft vreugde brengen in het leven van Violet en Fred.

In april kan je de volgende series blijven bekijken op BBC First:

'Miss Fisher's Murder Mysteries' seizoen 2 elke zondag om 19.45 uur tot 2 april

'Midsomer Murders' seizoen 22 elke maandag en dinsdag om 21.00 uur tot 4 april

'Death in Paradise' seizoen 12 elke vrijdag om 21.00 uur tot 7 april

'The Diplomat' elke vrijdag om 22.15 uur tot 7 april

'Hope Street' seizoen 2 elke zaterdag om 20.00 uur tot 22 april

'Unforgotten' seizoen 5 elke zaterdag om 21.00 uur tot 22 april