BBC First brengt Iers drama 'Smother' voor de eerste keer naar Nederlandse woonkamers

BBC First, de best bekeken buitenlandse dramazender in de Benelux, kiest ook in mei weer voor series waarbij de spanning van het scherm spat. Het Ierse drama 'Smother', geschreven door Kate O'Riordan ook bekend van 'Mr Selfridge' en het Channel 5 drama 'Penance', is een verzameling van intriges en familiegeheimen.

De dag na een verjaardagsfeestje komt een gruwelijke moord aan het licht in het Ierse badplaatsje County Clare. Denis, de partner van hoofdrolspeelster Val Ahern (Dervla Kirwan; 'The Stranger', 'White Dragon') wordt dood teruggevonden en de mysterieuze moord moet worden opgelost. Val gaat zelf op zoek naar wat er allemaal achter de dood van haar echtgenoot schuil gaat en komt steeds meer dingen te weten over haar familie en haar overleden man, dingen die ze misschien liever niet wilde weten.

Moorden oplossen is ook waar het in 'Silent Witness' om draait. In het elfde seizoen van de succesreeks wordt forensisch patholoog Dr. Nikki Alexander (Emilia Fox; 'Merlin', 'The Pianist') opnieuw met lijken geconfronteerd die een verhaal hebben dat ze nog bij mekaar hoort te puzzelen. Haar collega’s Leo (William Gaminara; 'Attachments', 'The Law') en Harry (Tom Ward; 'The Frankenstein Chronicles') staan haar uiteraard bij.

Iers Drama 'Smother' gaat op 24 mei 2021 om 21.00 uur van start op BBC First

De dag na het feestje ter ere van de 50ste verjaardag van Val Ahern, gespeeld door Dervla Kirwan (The Stranger', 'White Dragon'), wordt het lichaam van haar man Denis (Stuart Graham; 'The Cure', 'Hunger') levenloos terug gevonden aan de voet van een rots in County Clare waar het hele verhaal zich afspeelt. Het is de start van een meedogenloos drama waarin Val de losse eindjes aan mekaar probeert te knopen en op zoek gaat naar wat er met haar man gebeurd is. Ze stort zich er vol op en doet alles om haar drie dochters Jenny, Anna en Grace in bescherming te nemen.

Jenny (Niamh Walsh; 'Good Omens', 'Jamestown') is hoogzwanger, single en dokter en wordt achtervolgd door onzekerheid over haar levenskeuzes. Grace (Seána Kerslake; 'Can’t Cope, Won’t Cope', 'The Hole in the Ground') is tegelijk woest en fragiel en worstelt met mentale gezondheidsproblemen. Stiefdochter Anne (Gemma-Leah Devereux; 'Judy', 'The Tudors') is zelf een toegewijde stiefmoeder die zich om twee tienerjongens bekommert en pas recent haar biologische moeder ontmoette.

Val begint te graven in de familiebanden en ontdekt al snel geheimen waaruit blijkt dat haar brutaal vermoorde echtgenoot Denis dwangmatig en manipulatief gedrag vertoonde. Het drijft het verhaal dat zich aan de Ierse westkust afspeelt alleen maar meer op de spits. Ongeveer iedereen heeft een motief en al snel blijkt niemand nog helemaal te vertrouwen. Thomas Levin ('Borgen'), Hilary Rose ('The Young Offenders') en Justine Mitchell ('Cheat') maken de uitstekende cast compleet.

BBC First brengt 'Silent Witness' seizoen 11 vanaf zaterdag 22 mei om 21.00 uur

Het succesvolle misdaaddrama 'Silent Witness' blijft een hit op BBC First. Forensisch patholoog Dr. Nikki Alexander (Emilia Fox; 'Merlin', 'The Pianist'), patholoog-anatoom Prof. Leo Dalton (William Gaminara; 'Attachments', 'The Law') en hun collega Dr. Harry Cunningham (Tom Ward; 'The Frankenstein Chronicles') gaan ook in het elfde seizoen op zoek naar de verhalen achter mysterieuze of gruwelijke overlijdens.

Harry en Nikki zijn toevallig ooggetuige van een helikoptercrash die meerdere slachtoffers maakt in een asielzoekerscentrum. Harry is rotsvast overtuigd van de onschuld van de piloot, maar Nikki ontdekt dat er vanalles niet klopt.

In aflevering drie en vier gaat het team op zoek naar de identiteit van een zwarte jongen die zwaar toegetakeld uit de rivier gehaald wordt. Het onderzoek naar zijn dood leidt tot in een West-Afrikaanse kerk waar aan exorcisme gedaan wordt.

Een andere aflevering brengt onze onderzoekers bij een ongeluk met een lijkwagen waarbij er twee doden gevonden worden in de doodskist. Zijn research brengt Harry bij een ziekenhuis waar Nikki op haar beurt een onderzoek heeft lopen naar de kinderchirurg Alice Huston waar opmerkelijk veel patiënten om het leven komen.

Het zijn maar enkele van de verhalen die in het elfde seizoen vol spanning aan bod komen.