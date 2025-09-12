AVROTROS is bij de Opening Night 2025

Kijkcijfers: maandag 8 en dinsdag 9 september 2025
vrijdag 12 september 2025

Voor de vijfde keer vindt Opening Night plaats op een bijzondere locatie in Amsterdam, dat zijn 750ste verjaardag viert. Na de Dam, het Westerpark, de NDSM-werf in Amsterdam-Noord en het Nelson Mandelapark in Zuidoost is nu de beurt aan de westelijke oever van de Sloterplas in Nieuw-West.

Onder leiding van Stéphane Denève geeft het orkest een kleurrijk openluchtconcert met muziek die bruggen slaat tussen mensen en culturen, en waarin dansen van over de hele wereld centraal staan. ISH Dance Collective is te gast tijdens stukken uit Tsjaikovski's Notenkraker en Falla's El amor brujo.


'Opening Night - Het Concertgebouworkest 2025', zaterdag 13 september om 22.45 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Kijktip van de dag

logo Play4 logo

Wanneer Reuben Tishkoff bij een bouwproject in Las Vegas wordt opgelicht door de wrede casino-eigenaar Willy Bank en er een hartaanval aan overhoudt, besluit Danny Ocean zijn goede vriend en mentor te wreken. Hij trommelt zijn oude kompanen op en plant een overval op Banks nieuwe casino, The Bank genaamd. Ocean wil er zelfs de hulp van een van zijn vroegere vijanden voor inroepen, Terry Benedict.

'Ocean's Thirteen', film uit 2007 met oa. George Clooney, om 20.40 uur op Play4.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Radio 2 op VRT 1: ann&daan
    05:00
    Sporza: Davis Cup 2025
  • 09:00
    Zomerbeelden
    07:55
    Sporza: WK Volleybal Mannen 2025
  • 10:20
    Knofje
    04:50
    Geen uitzending
  • 09:40
    Geen uitzending
    05:45
    Plop & de Peppers
  • 10:00
    B&B zoekt Lief NL
    03:00
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    10:15
    The Good Doctor
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 10:20
    Sturm der Liebe
    09:40
    Geen uitzending
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    02:15
    De Tafel van de Week
  • 09:35
    How to Get Away With Murder
    02:00
    Criminal Minds
  • 10:05
    Storage Wars
    02:05
    Geen uitzending
  • 09:35
    Property Brothers
    02:00
    Paris in Love
  • 09:00
    Casey Anthony: Where the Truth Lies
    02:25
    The First 48
  • 10:00
    Herhalingslus
    09:00
    Z-Weekoverzicht
  • 10:06
    Tooldokter
    05:55
    Sixties To Six
  • 09:35
    Hidden Gems
    02:00
    Het Weekmenu
  • 09:35
    Death in Paradise
    02:00
    Midsomer Murders
  • 10:10
    The Real Housewives of Beverly Hills
    02:25
    The Resident
  • 10:15
    Nederland in Beweging
    02:19
    NOS Journaal
  • 09:55
    Nieuwsuur
    08:05
    Petrus in het land
  • 10:20
    Het Zandkasteel
    02:10
    Groeten vanaf de camping