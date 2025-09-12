AVROTROS is bij de Opening Night 2025
Voor de vijfde keer vindt Opening Night plaats op een bijzondere locatie in Amsterdam, dat zijn 750ste verjaardag viert. Na de Dam, het Westerpark, de NDSM-werf in Amsterdam-Noord en het Nelson Mandelapark in Zuidoost is nu de beurt aan de westelijke oever van de Sloterplas in Nieuw-West.
Onder leiding van Stéphane Denève geeft het orkest een kleurrijk openluchtconcert met muziek die bruggen slaat tussen mensen en culturen, en waarin dansen van over de hele wereld centraal staan. ISH Dance Collective is te gast tijdens stukken uit Tsjaikovski's Notenkraker en Falla's El amor brujo.
'Opening Night - Het Concertgebouworkest 2025', zaterdag 13 september om 22.45 uur bij AVROTROS op NPO 2.
