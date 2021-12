Auke Hulst, Robin de Puy en Heleen van Royen in 'Brommer op Zee'

Presentatoren Ruth Joos en Wilfried de Jong interviewen wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. In deze aflevering spreken zij onder anderen Auke Hulst, Robin de Puy en Heleen van Royen.

Deze week is schrijver en muzikant Auke Hulst (1975) te gast in 'Brommer op Zee. Wilfried de Jong en Ruth Joos spreken hem over zijn roman ‘De Mitsukoshi Troostbaby Company’. Een persoonlijk boek, waarin de hoofdpersoon Auke van der Hulst in het jaar 2032 kampt met de verwerking van een afgebroken zwangerschap. Scottie, een levensechte robotdochter uit Japan moet troost bieden.

Met fotograaf Robin de Puy (1986) bespreken Wilfried en Ruth het fotoboek 'Down by the Water'. Hierin opent De Puy haar ogen in Wormer, haar eigen dorp. Als geen ander weet ze bijzondere mensen uit de massa te pikken en te portretteren. Van een 11-jarige sjamaan tot de vier broertjes van om de hoek en Serra met haar reuzenslak.

In het schrijfhok neemt schrijver en columnist Heleen van Royen (1965) plaats. Al meer dan twintig jaar schrijft ze met rauwe oprechtheid over lust, liefde en haar persoonlijke leven. Ze schrijft een brief aan één van de geadresseerden op het rad.

Manon Uphoff (1962) introduceert in de boekenclub haar boek 'Vallen is als vliegen'. Het boek is een getuigenis van een ingewikkeld en gruwelijk verleden. In december is het gratis te lezen via de 'Brommer op Zee'-app. Daar gaan ook de boekenclubleden met elkaar en Uphoff in gesprek.

'Brommer op Zee', zondag 5 december om 19.20 uur bij de VPRO op NPO 2.