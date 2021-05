Art Rooijakkers is terug met het tweede seizoen van 'Iedereen Had Het Erover'

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen blikt Art samen met zangeres Sieneke terug naar de voorrondes van de act die Nederland ging vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Oslo. Elf jaar geleden was zij de hoofrolspeelster in het live-tv-drama.

Ook blikt Art met nabestaanden terug op een winterse dag in februari 2003 toen de 13-jarige Sedar Soares in Rotterdam werd vermoord, enkel vanwege het gooien van een sneeuwbal.

Art en Sieneke bespreken het veelbesproken tv-moment uit 2010, juryvoorzitter Pierre Kartner dreef presentatrice Yolanthe Cabau tot wanhoop door maar geen beslissing te nemen over wie Nederland ging vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Sieneke verteld nu hoe dit voor haar was en wat het haar allemaal heeft gebracht. Vervolgens van de glitter en glamour in Nijmegen naar het harde beton in Rotterdam. Art bezoekt daar de zus en vrienden van Sedar Soares. Hij werd op brute wijze doodgeschoten omdat hij met sneeuwballen aan het gooien was. De dader van deze afschuwelijke daad is nooit opgepakt en dat is iets waar de familie en vrienden het tot op de dag van vandaag moeilijk mee hebben.

Het is een greep uit de nieuwsberichten waar Art Rooijakkers aandacht aan besteedt in een nieuw seizoen 'Iedereen Had Het Erover'. Hij bezoekt de hoofdpersonen, blikt met hen terug en heeft indringende gesprekken over wat er gebeurde in de afgelopen jaren. Het ophalen van de herinnering en het herbeleven van de gebeurtenis verbaast de kijker opnieuw.

'Iedereen Had Het Erover' wordt geproduceerd door TIN CAN en is vanaf morgen iedere woensdag om 21.30 uur te zien op RTL 4.