AO Rally for Relief & Australian Open Live op Eurosport

Ook in 2020 is Eurosport weer het 'Home of Grand Slam Tennis' en zijn de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open live te volgen via Eurosport 1, Eurosport 2 en elke bal van elke baan met de Eurosport Player.

Het Grand-Slam-seizoen gaat aanstaande maandag traditiegetrouw van start in Melbourne met de Australian Open. Dit jaar wordt de aanloop van het toernooi echter overschaduwd door de bosbranden die Australië teisteren. Om geld op te halen voor de bestrijding hiervan wordt er op woensdag 15 januari een benefietwedstrijd georganiseerd; de 'AO Rally for Relief', gespeeld in de iconische Rod Laver Arena met onder meer Rodger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams, Naomi Osaka en Nick Kyrgios.

Eurosport zendt de wedstrijd vanaf 9.00 uur live uit op Eurosport 1 en de Eurosport Player met commentaar van Abe Kuijl en Raemon Sluiter. De opbrengsten van 'Rally for Relief' gaan naar de bestrijding van de bosbranden in Australië. Wil je nu al doneren dan kan dat via https://www.redcross.org.au/tennis.

Raemon Sluiter co-commentator bij Eurosport

Naast 'Rally for Relief' is Raemon Sluiter ook als co-commentator te horen bij de finale van het ATP toernooi van Adelaide aanstaande zaterdag en zal de voormalig tenniser en coach van Kiki Bertens te horen zijn tijdens de Australian Open bij de uitzendingen van Eurosport. Met Kristie Boogert, Abe Kuijl, Mariëtte Pakker, Robbert Reimering én Raemon Sluiter als de commentatoren op Eurosport 1 en Sabine Appelmans, Carlo Wilmots, Marc de Hous en Frank Balvers op Eurosport 2 belooft het weer een spannend toernooi te worden.

AO Rally for Relief is woensdag 15 januari vanaf 9.00 uur LIVE te zien op Eurosport 1 en de Eurosport Player.

Uitzendschema Australian Open op Eurosport 1:

Maandag 19 t/m maandag 27 januari - 01.00-14.45 uur

Dinsdag 28 januari en woensdag 29 januari (kwartfinales) - 01.00-11.30 uur

Donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari (halve finales) - 01.00-12.30 uur

Zaterdag 1 februari (finale jongens & meisjes en rolstoelfinales) - 02.15-08.00 uur

Zaterdag 1 februari (finale vrouwen) - 09.30-12.00 uur

Zondag 2 februari (finale mannendubbel) - 06.00-08.00 uur

Zondag 2 februari (finale mannen) - 09.30-12.45 uur