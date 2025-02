Anne Wil Blankers is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Anne Wil Blankers, de Grand Dame van het Nederlandse toneel, deelt haar liefde voor het vak en vertelt hoe het haar door moeilijke momenten heeft geholpen.

Samen met haar grote liefde Ger kreeg ze drie kinderen, waarvan de jongste op 33-jarige leeftijd overleed. Marjolein, haar enige dochter, was geboren met het syndroom van Down. Ruim twee jaar geleden heeft ze afscheid moeten nemen van haar man met wie ze bijna zestig jaar samen was. Ger leed aan Alzheimer. Op 84-jarige leeftijd staat ze nog steeds op de planken, nu in het stuk Galerie 'The Waverly'.

'De Geknipte Gast', vrijdag 14 februari om 21.00 uur bij BNNVARA op NPO 2.