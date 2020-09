'Anita wordt Opgenomen' in Deventer

Foto: © KRO-NCRV 2020

In het nieuwe seizoen van 'Anita wordt Opgenomen' loopt Anita Witzier mee in zes verschillende instellingen voor ouderenzorg.

Wekelijks bezoekt Anita een andere instelling en ondergaat ze de dagelijkse realiteit. De instellingen variëren van zorg voor mensen met dementie, tehuizen in de stad, tehuizen in de provincie of een instelling met verschillende culturen.

In 'Anita wordt Opgenomen' verblijft presentatrice Anita Witzier een tijd in zes verschillende zorginstellingen in Nederland. Hoe is het om anno 2020 ouder te worden in Nederland? En hoe verandert het leven in de verpleeghuizen als Nederland te maken krijgt met het coronavirus?

In Deventer staat een woonzorgcentrum waarin niet alleen maar ouderen wonen. Verspreid over de verschillende verdiepingen wonen ook een aantal studenten. Voor 30 uur vrijwilligerswerk in het huis, mogen zij daar gratis wonen. En dat levert bijzondere vriendschappen op.

Anita maakt kennis met Piebe (80). Hij woont met zijn vrouw Jans. Zij heeft dementie en gaat steeds verder achteruit. Het zorgen voor zijn vrouw valt Piebe steeds zwaarder, zodra er in het huis op een afdeling voor mensen met dementie een kamer vrij komt zal Jans intern verhuizen en zal het echtpaar 58 jaar huwelijk niet meer samen wonen.

Marty Weuling (94) zit op haar kamer uren achter de naaimachine. Ze koopt oude knuffels en poppen om op te knappen en vervolgens bij de kringloop te laten verkopen voor het goede doel.

Geert Baas (87) raakt na het verlies van zijn vrouw tot over zijn over verliefd op medebewoonster Jenni. Anita treft hem als hij onderweg is naar haar kamer met een bosje bloemen. Jenni heeft een hersenbloeding gehad en de vraag is of ze nog wel beter zal worden.

'Anita wordt Opgenomen', zondag 6 september om 21.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.