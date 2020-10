'Anita wordt Opgenomen' in Arnhem

Foto: © KRO-NCRV 2020

In 'Anita wordt Opgenomen' loopt presentatrice Anita Witzier een tijd mee in zes verschillende zorginstellingen in Nederland.

Hoe is het om anno 2020 ouder te worden in Nederland? En hoe verandert het leven in de verpleeghuizen als Nederland te maken krijgt met het coronavirus?

Op een landgoed in Arnhem wonen midden in een museum over de koloniale geschiedenis van Nederlands-Indië, 50 veteranen. Mannen die in dienst uitgezonden zijn geweest naar oorlogsgebied.

Anita ontmoet Jacques de Jonge (78). Jacques heeft als jonge jongen een jaar in Nieuw-Guinea gediend. Dat was een zwaar jaar. Hier heeft hij nare dingen meegemaakt, waardoor hij een post-traumatische stress stoornis heeft opgelopen. En die stoornis heeft grote consequenties voor Jacques zijn leven.

Frans Dehue (97) is de oudste bewoner van het huis. Hij is eigenlijk wel klaar met het leven en vindt het moeilijk dat hij lichamelijk steeds meer aftakelt. Wanneer het coronavirus Nederland in zijn greep houdt, hoopt meneer Dehue dat dit virus zijn overlijden misschien wel kan bespoedigen…

'Anita wordt Opgenomen', zondag 11 oktober om 21.40 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.