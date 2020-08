André van Duin en Janny van der Heijden varen door het Groene Hart in 'Denkend aan Holland'

Foto: © Roland J. Reinders Omroep MAX 2019

In 'Denkend aan Holland' ontdekken André van Duin en Janny van der Heijden ons mooie Nederland vanaf het water. In de vierde aflevering varen Janny en André door het Groene Hart.

Janny en André gaan in de vierde aflevering van 'Denkend aan Holland' op zoek naar rust, weidsheid en indrukwekkende natuur in het meest dichtbevolkte deel van Nederland. Ze varen een stukje door het Groene Hart; een prachtige verrassing tussen steden als Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Haarlem, Amsterdam, Utrecht en Woerden. De tocht begint op de Oude Rijn, in het historische Bodegraven, waar Janny en André door een sluisje moeten en waar ze grillworst kopen bij de 'drijf-in' slager.

Na een bijzondere ontmoeting met de boswachter steken ze de prachtige Nieuwkoopse Plassen over, waar Janny en André doorkrijgen waarom de schilders van de Haagse School zich hier zo lieten inspireren. André is hartstikke blij dat Janny de afgelopen tochten zoveel leuks en lekkers heeft georganiseerd. Daarom heeft hij voor deze laatste tocht het een en ander geregeld.

'Denkend aan Holland', maandag 24 augustus rond 21.25 uur bij Omroep MAX op NPO 1.