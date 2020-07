'André Rieu in Melbourne' op NPO 1

André Rieu kwam, zag en won de harten van Melbourne. Hij schreef geschiedenis. Zijn concert in de Telstra Dome in Melbourne op zaterdag 15 november, brak een record met een bezoekersaantal van 38.605.

Dit werd dan ook meteen het drukst bezochte concert ooit van André Rieu, waar ook ter wereld. Dat dit gebeurde in Australië, het land dat hem zo na aan het hart ligt, vindt André fantastisch. 'Het was een ongelooflijke ervaring. De warme ontvangst door het publiek was overweldigend.'

Een op ware grootte, reusachtige reproductie van het kasteel Schönbrunn in Wenen overheerste het oostelijke deel van de Dome. Gigantische kandelaars schitterden boven de hoofden van André en zijn Johann Strauss Orkest en koor.

André Rieu kondigde zijn concert aan als 'een romantische Weense avond' en dat was het ook. Dansers wervelden over twee grote ijspistes en dansten in een heuse balzaal. Fonteinen klateren en spetteren op rond klassieke beelden aan weerszijde van het enorme podium.

