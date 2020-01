'Andere Tijden Sport': Lenie van der Hoorn: De onzichtbare winnares van de Elfstedentocht

Vanaf 5 januari zijn vier fonkelnieuwe afleveringen van het sportgeschiedenisprogramma van NOS en NTR 'Andere Tijden Sport' te zien.

Falko Zandstra, het circuit van Zandvoort door de jaren heen en Feyenoord wint de Europa Cup I in 1970. Maar we beginnen met Lenie van der Hoorn.

Natuurlijk, Evert van Benthem won de Elfstedentocht van 1985. Maar niet eens zo heel veel later kwam Lenie van der Hoorn binnen, als eerste vrouw. Weinig journalisten hadden oog voor haar buitengewone prestatie.

Toch was hier sprake van een historische gebeurtenis. Want het was voor het eerst dat vrouwen mee mochten doen aan de Elfstedentocht. Lenie van der Hoorn, tuindersvrouw uit Ter Aar en vanaf haar jeugd gepassioneerd sporter, is daarom de eerste Elfstedenwinnares ooit.

'Andere Tijden Sport' maakt deze onzichtbare winnares van de Elfstedentocht van 1985 zichtbaar. En daarmee het bijzondere levensverhaal van een vrouw met een missie.

'Andere Tijden Sport', zondag 5 januari om 22.10 uur op NPO 1.