'Andere Tijden' laat Rita Hovink herleven

Vanaf 2020 is 'Andere Tijden' te zien op een nieuw tijdstip 22.20 uur, na 'Nieuwsuur' en met een nieuwe presentator: Astrid Sy. In de eerste aflevering: Rita Hovink: Laat me alleen.

Veel Nederlanders kunnen 'Laat me alleen', de hit van Rita Hovink, meezingen. Rita Hovink is vooral bekend van haar Nederlandstalige hits. Maar vrijwel onbekend is haar carrière als jazzzangeres. Vijftig jaar na dato wordt haar jazzplaat 'Love Me Or Leave Me' opnieuw uitgebracht. Muziekkenners zijn lyrisch over haar zangtalent.

Voor het eerst vertelt Rita’s dochter Milou hoe eenzaam het leven was met een alleenstaande moeder, die altijd op pad was. Rita Hovink overleed in 1979 op 35-jarige leeftijd na een dramatisch leven.

In deze uitzending van 'Andere Tijden' een aantal nieuwe fragmenten van Rita Hovink. Naast haar dochter zijn ook Edwin Rutten, Chiel Montagne en Denise Jannah te zien. En niet te vergeten Frank Jochemsen, de jonge muziekjournalist die Rita Hovink als jazzzangeres herontdekte.

'Andere Tijden', woensdag 29 januari om 22.20 uur bij de NTR op NPO 2.