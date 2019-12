'All Together Now' is terug met een nieuw seizoen

Foto: RTL 4 - © RTL 2019

De muzikale show 'All Together Now' keert zaterdag terug naar RTL 4. In het tweede seizoen van dit Internationale hitprogramma, dat wederom gepresenteerd wordt door Chantal Janzen, draait het niet alleen om de beste stem, maar ook om het beste optreden.

De deelnemers treden op voor 100 muziekprofessionals, aangevoerd door Gerard Joling. Het doel: ervoor zorgen dat zo veel mogelijk van 'de 100' opstaan en uit volle borst meezingen. Onder andere Brownie Dutch, Ria Valk, Ernst Daniël Smid en Ralf Mackenbach zijn dit seizoen toegevoegd aan 'de 100'.

Het aantal meezingers en swingers bepaalt vervolgens hoe goed de deelnemer heeft gepresteerd. Degene met de hoogste score is de winnaar van de aflevering en verdient daarmee €10.000. 'All Together Now' start komende zaterdag met een speciale kerstaflevering. de week erop (op zaterdag 28 december) start het reguliere tweede seizoen.

De 100

In 'de 100', een groep van zorgvuldig geselecteerde muziekprofessionals die gezamenlijk beslissen over het lot van iedere kandidaat, nemen dit seizoen weer een aantal bekende en opvallende namen plaats. Zoals o.a. Ria Valk, Brownie Dutch, Ralf Mackenbach en 'Vengaboy' Robin Pers. Verder zien we onder andere soulzangeres Leona Philippo, operazangeres Francis van Broekhoven, de zingende tweelingzusjes Mylene en Rosanna en 'Dolly Dot's' Esther Oosterbeek en Anita Heilker terug.

Kerst bij 'All Together Now'

Het tweede seizoen van 'All Together Now’ start met een kerstaflevering, waarbij enkele kandidaten uit het eerste seizoen eenmalig terugkeren. In een speciale versie van Gerard Joling’s kersthit 'Christmas On The Dancefloor' wordt alvast een voorproefje gegeven van de kerstaflevering.

'All Together Now', vanaf komende zaterdag (21 december) wekelijks om 20.00 uur bij RTL 4.