Akwasi reist door Amerika op zoek naar de erfenis van Malcolm X

maandag 20 oktober 2025
Foto: © NTR 2025

In het honderdste geboortejaar van Malcolm X reist Akwasi door de Verenigde Staten om de nalatenschap van de iconische vrijheidsstrijder te onderzoeken.

Hij ontmoet familie, aanhangers en tegenstanders van Malcolm X en onderzoekt hoe diens ideeën over rechtvaardigheid, identiteit en gelijkwaardigheid vandaag de dag nog steeds relevant zijn.


Malcolm X was een van de meest invloedrijke en controversiële stemmen van de twintigste eeuw. Hij werd verguisd en gevreesd, maar ook vereerd. Een jaar voor zijn dood sprak hij over nieuwe inzichten: 'De witte man is niet inherent slecht, maar de maatschappij maakt dat hij slechte dingen doet.'

Over zijn reis door Amerika zegt Akwasi: 'Ik wilde begrijpen hoe Malcolm X zijn strijd zou voeren als hij nu leefde. Zijn ideeën zijn nog steeds relevant, maar hoe we ermee omgaan is veranderd.'

In de documentaire komen naast familie ook mensen aan het woord die het aandurven om een ander licht op Malcolm X te schijnen. Daarnaast onderzoekt Akwasi hoe zijn boodschap vandaag resoneert in een wereld waarin racisme, identiteit en macht vaak botsen.

'Malcolm X: By Any Means Necessary' wordt geproduceerd door Het Volk in coproductie met Omroep Zwart en de NTR.

'Malcolm X: By Any Means Necessary', dinsdag 21 oktober om 22.30 uur bij de NTR op NPO 2.


