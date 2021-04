'Afscheid van de Admiraal': een bijzondere documentaire over Rob Bauer op NPO 1

In de documentaire 'Afscheid van de Admiraal' volgt Omroep MAX de hoogste baas van de krijgsmacht in zijn laatste jaar voordat zijn opvolger aantreedt. Commandant der Strijdkrachten (CDS) luitenant-admiraal Rob Bauer droeg op donderdag 15 april 2021 het commando over de Nederlandse krijgsmacht over aan generaal Onno Eichelsheim.

In de documentaire maakt de kijker kennis met luitenant-admiraal Rob Bauer, de man die 3,5 jaar aan het hoofd stond van de Nederlandse krijgsmacht. Commandant der Strijdkrachten (CDS) luitenant-admiraal Rob Bauer maakt komend jaar een volgende stap in zijn carrière.

Bauer wordt in Brussel voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. Naar verwachting wordt hij in juni 2021 aangesteld. In 'Afscheid van de Admiraal' leer je de mens achter de hoogste militair van Nederland kennen. Zo gaat Jan Slagter bij de familie Bauer thuis op bezoek. In aanwezigheid van zijn kinderen wordt uitgebreid gesproken over het gezinsleven, Defensie, zijn ambities en de nieuwe uitdaging in Brussel. Ook zijn moeder en zijn beste vriend komen aan het woord. Air Chief Marshal Sir Stuart Peach, de voorganger van Bauer bij de NAVO, legt uit waarom admiraal Rob Bauer zo geschikt is voor deze functie.

De afgelopen jaren heeft admiraal Rob Bauer onder meer een belangrijke stempel gedrukt op veranderingen binnen de Nederlandse Krijgsmacht na jarenlange tekorten. Wat bewoog hem? En voor welke keuzes kwam hij te staan? Door corona zag het laatste werkjaar er bovendien anders uit dan gepland. In plaats van het bezoeken van missiegebieden kreeg admiraal Bauer er een missie in eigen land bij. Voor de documentaire wordt hij gevolgd bij zijn uiteenlopende werkzaamheden. Zo bezocht MAX samen met hem het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, waar Nederlandse militairen werden ingezet in de strijd tegen corona en gaf hij een lezing aan een groep Leidse politicologie studenten. Tijdens zijn afscheidswerkbezoek bij de Koninklijke Marine in Den Helder werd admiraal Bauer bovendien fysiek op de proef gesteld. Als klap op de vuurpijl mocht de admiraal nog één keer als CDS een kanon afvuren op zee.

Wie is de nieuwe Commandant der Strijdkrachten?

'Afscheid van de Admiraal', zondag 18 april om 18.10 uur bij Omroep MAX op NPO 1.