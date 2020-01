Aflevering 6 van 'De Kolping: een volkswijk in renovatie'

Foto: © KRO-NCRV 2019

Bert en Elly van de woningcorporatie zijn klaar met hun werk in de Nijmeegse volksbuurt. Na bijna twee jaar van renovatie, sloop en nieuwbouw is de wijk af.

Ook Joop en Bets zitten nu in hun nieuwe huis. Ervan genieten kunnen zij niet want Bets heeft na een bezoek aan de huisarts te horen gekregen dat zij terminale kanker heeft. Ook met Cor zal het na zijn herseninfarct nooit meer goedkomen. Leentje haalt hem op uit het verzorgingshuis om te gast te zijn op het zomerbuurtfeest.

Zes maanden later in de Kolping is er gelukkig ook nieuw leven. Truus wordt weer oma en haar dochter Heidi, die ook in buurt woont, is net als haar moeder heel blij met haar nieuwe grotere huis. Ook de andere bewoners hebben na een lange tijd van spanning en stress hun rust gevonden. Bert en Elly gaan voor de woningcorporatie naar een andere wijk. Ondanks alle strubbelingen hadden zij de jaren met de bewoners van de Kolping niet willen missen. Ook zij zien dat een nieuw huis voor hen ook een nieuwe start betekent.

'De Kolping: een volkswijk in renovatie', donderdag 2 januari om 21.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.