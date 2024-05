'Aangehaakt' met Josse de Voogd maandag in Sevilla

Wat bepaalt het stemgedrag? In de komende aflevering van 'Aangehaakt in Europa' op NPO 2 wandelt electoraal geograaf Josse de Voogd door Sevilla. Waar politiek net alles andersom is dan in Nederland.

Wat zegt je levensstijl over je politieke kleur? Daar draait het om in het politieke wandelprogramma 'Aangehaakt in Europa'. In deze nieuwe serie van Omroep WNL laat De Voogd opnieuw zien wat typische kenmerken zijn van de Europese en Nederlandse kiezers. Een gevelplant, een muur met graffiti of een lokaal koffietentje kan veel vertellen over het stemgedrag in een buurt. Maar hij legt ook uit hoe steden electoraal van kleur kunnen verschieten en ziet opmerkelijke stempatronen. Waarom stemt de ene wijk links en de andere rechts?

In de vierdelige-serie van Omroep WNL bezoekt Josse de Voogd in aanloop van de Europese verkiezingen voor iedere uitzending een Europese stad. In eerdere afleveringen ging hij op onderzoek naar Maastricht, Berlijn en Stockholm. In de vierde aflevering gaat de politiek geograaf op onderzoek in Sevilla. Hij komt terecht op het Fiera de Abril, het lentefeest waar koning Willem-Alexander en koningin Máxima elkaar hebben ontmoet. Maar Josse de Voogd neemt in Sevilla ook de bus naar de laatste halte. Hij komt terecht in de armste wijk van Europa waar de filmploeg wordt gewaarschuwd om niet te filmen. Hij ontdekt dat in Sevilla het stemgedrag precies andersom is dan in Nederland.

In de serie 'Aangehaakt in Europa' komen ook Nederlanders aan het woord die in de betreffende stad wonen. Waarover gaan de gesprekken in de buurtwinkel of op het werk? Zowel over het onbehagen naar de Europese politiek als over oplossingen voor maatschappelijke problemen. 'Aangehaakt in Europa' dus.

'Aangehaakt in Europa: Sevilla', maandag 27 mei om 21.10 uur bij Omroep WNL op NPO 2.