Aandacht voor de dood van Hannie Bakker in 'Opsporing Verzocht'

Afgelopen vrijdag startte de politie een grootscheepse campagne rond de dood van Hannie Bakker (68) uit Winkel. De vrouw werd in 2017 het slachtoffer van waarschijnlijk een uit de hand gelopen inbraak.

In een uitgebreide reconstructie laat 'Opsporing Verzocht' zien wat er met mevrouw Bakker is gebeurd en doen haar dochters een beroep op de dader of daders.

Eindhoven

Verder zijn er goede beelden te zien na een zware mishandeling in Eindhoven. Twee vrienden liepen op zondagochtend 7 augustus richting de taxistandplaats bij het station toen ze plotseling werden aangevallen en gewond raakten. In de uitzending vertellen de slachtoffers hun verhaal en zien we beelden van de mogelijke verdachten.

Ook in de uitzending

Een beroving van een 89-jarige dame in Maastricht met duidelijke beelden van de verdachten en beeld en geluid van een enorme explosie bij een Haags appartementencomplex. Verder aandacht voor een winkeldief die in Twello voor het oog van de camera’s een flinke voorraad cosmetica steelt en een update rond de dood van Amsterdammer Rodney Mijnals.

'Opsporing Verzocht', in verband met het WK-voetbal in Qatar om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 2.