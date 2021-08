3Doc neemt een kijkje in het geheime leven van de 'pretend student'

Mike en Luna zijn student; tenminste, dat denken de mensen om hen heen. De waarheid is dat ze al lange tijd zijn gestopt met hun studie. Niemand mag dat te weten komen, vooral hun ouders niet! Bang om hen teleur te stellen, om niet te voldoen aan hun verwachtingen en die van de maatschappij, hebben deze pretend studenten zich verstrikt in een web van leugens.

In de nieuwe EO-documentaire 'Pretend Student' volgen we studenten die – soms nog maar kort, soms al jarenlang – tegen iedereen over hun situatie hebben gelogen. Durven zij open kaart te spelen?

Drie 'ex-pretenders', Bas, Stijn en Léon, kennen de situatie van Mike en Luna maar al te goed. Ook zij hebben jaren tegen iedereen over hun situatie gelogen. Uiteindelijk hebben zij schoon schip gemaakt. Ze delen hoe het is om in een web van leugens verstrikt te raken en wat een enorme opluchting het vertellen van de waarheid hen heeft gebracht.

Léon, die ruim 9 jaar pretendeerde te studeren, kwam op een punt waarop hij overwoog zelfmoord te plegen tot hij besloot dat het anders moest. Stijn nam na tweeënhalf jaar zijn zus in vertrouwen. Ze heeft nooit iets gemerkt, ondanks dat ze in dezelfde stad woonden en bij dezelfde vereniging zaten. 'Als iemand zegt, 'ik had een zeven voor mijn tentamen!', en 'ik kan dit weekend niet afspreken want ik heb volgende week tentamen.', dan geloof je dat'. Ook Bas besloot na anderhalf jaar zijn omgeving over zijn dubbelleven te vertellen. Nu is hij hard op weg om uiteindelijk toch dat papiertje te behalen.

'Pretend Student' geeft een kijkje in de levens van Mike en Luna. Wat doen zij om hun geheim hoog te houden? Hoe ziet hun toekomst eruit? En, durven zij het aan om het hun ouders te vertellen?

Het fenomeen 'Pretend Student'

Nederland was in shock toen vorig jaar een studente van zesentwintig jaar in Leiden zelfmoord pleegde op de dag dat ze zogenaamd haar scriptie had ingeleverd. Zes jaar lang overtuigde Dianne Tonies familie en vrienden ervan dat ze geneeskunde studeerde, maar in werkelijkheid studeerde ze helemaal niet. Het fenomeen staat bekend als 'pretend student'. Dit zijn studenten die om verschillende redenen zijn gestopt met hun studie, maar dat uit schaamte richting hun omgeving verborgen houden. Helaas is dit verhaal geen uitzondering en komt dit veel vaker voor dan gedacht.

