'3Doc: Kobe Bryant's Muse' bij BNNVARA op NPO 3

Bijna een maand na het overlijden van de Amerikaanse basketbalspeler Kobe Bryant wordt er op maandag 24 februari een herdenkingsdienst georganiseerd voor hem en zijn dochter Gianne in het Staples Center in Los Angeles.

De basketballer kwam samen met zijn dochter en nog zeven inzittenden om het leven bij een helikoptercrash op 26 januari 2020. De datum van de herdenkingsdienst is symbolisch. Kobe Bryant droeg tijdens zijn latere basketbalcarrière rugnummer 24. Zijn dochter Gianne trad in zijn voetsporen als basketballer en droeg rugnummer 2. BNNVARA zendt een documentaire uit over de legendarische basketbalspeler die met Los Angeles Lakers vijf keer kampioen werd in de National Basketball Association.

De film zoemt in op de carrière van Bryant op het moment dat hij nog steeds gemotiveerd is om de beste te zijn, maar ook nadenkt over een leven na de sport. 'Kobe Bryant's Muse' laat naast de successen en uitdagingen van topsporter Bryant, ook de minder bekende aspecten zien. Zoals het intensieve herstel van zijn achillespeesblessure en zijn rol binnen het gezin Bryant. Met zijn uitzonderlijke talent was Bryant bijna twee decennialang de ultieme rivaal van zijn tegenstanders, wat hem er niet van weerhield alle grote prijzen meerdere keren te winnen. Hij domineerde het professionele basketbal totdat blessures zijn carrière dreigden te belemmeren. Regisseur Gotham Chopra laat in de documentaire zien wat Bryant drijft en wat hem zijn leven lang heeft gemotiveerd.

'3Doc: Kobe Bryant's Muse', maandag 24 februari om 22.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.