'3Doc: Diego Maradona' bij de VPRO

De documentaire 'Diego Maradona' – gemaakt op basis van meer dan 500 uur archiefmateriaal – vertelt het meeslepende verhaal over de opkomst en ondergang van één van de grootste voetballers ooit.

Hoe een Argentijns straatjongetje uitgroeide tot verheven voetbalgod. Maar die status kent ook een keerzijde. Zo toont de film hoe de sterspeler te maken krijgt met afgunst, buitenechtelijke escapades, drugs en de Italiaanse maffia…

Sterspeler Diego Maradona brak alle transferrecords, trok de slecht presterende Italiaanse voetbalclub Napoli uit het slop (hij maakte ze diverse malen landskampioen) én won in 1986 praktisch eigenhandig met Argentinië het WK voetbal in Mexico. Maar naast de vele hoogtepunten kent zijn leven ook een schaduwkant door zijn cocaïneverslaving en omgang met figuren uit de onderwereld.

De docu concentreert zich met name op de tijd van Maradona in Italië (1984 tot 1991). De periode met de grootste overwinningen én dieptepunten. De jaren waarin hij zijn godenstatus verwierf, maar later ook weer uit de gratie raakte bij de Napolitanen. De roem en succes die Maradona ten deel valt, eisen hun tol van de voetballer.

Over de regisseur:

Regisseur Asif Kapadia maakte op basis van meer dan 500 uur archiefmateriaal een uniek portret van rebel, held en stervoetballer Diego Maradona. Eerder maakte Kapadia veel indruk met zijn documentaire Senna (2010), over het leven en de tragische dood van Braziliaans Formule 1-icoon Ayrton Senna. In 2016 won Kapadia een Oscar voor Amy, een documentaire over de in 2011 overleden Britse zangeres Amy Winehouse.

'3Doc: Diego Maradona', vrijdag 29 mei om 20.30 uur op NPO 3.