'3 Op Reis' trekt verder door Zweden

Max Terpstra vervolgt zijn reis door Zweden en reist naar de provincie Dalarna, de bakermat van het Midzomerfeest. Misschien wel het meest geliefde feest van elke Zweed dat nergens zo uitbundig wordt gevierd als hier.

In de aanloop naar de langste dag van het jaar ontmoet Max een metalcore band en overnacht hij in het meest primitieve hostel van het land. Uiteindelijk komt hij aan in Midzomerhoofdstad Leksand, waar een vriendengroep hem meeneemt om de viering van begin tot eind mee te maken.

