'3 Op Reis' trekt verder door Zweden
Max Terpstra vervolgt zijn reis door Zweden en reist naar de provincie Dalarna, de bakermat van het Midzomerfeest. Misschien wel het meest geliefde feest van elke Zweed dat nergens zo uitbundig wordt gevierd als hier.
In de aanloop naar de langste dag van het jaar ontmoet Max een metalcore band en overnacht hij in het meest primitieve hostel van het land. Uiteindelijk komt hij aan in Midzomerhoofdstad Leksand, waar een vriendengroep hem meeneemt om de viering van begin tot eind mee te maken.
'3 op Reis', zondag 18 januari om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.
https://www.bnnvara.nl/3opreis
De vijftienjarige Lara werd geboren in een mannelijk lichaam, maar wil als meisje door het leven gaan. Haar dagelijkse leven bestaat uit het innemen van hormoonremmers en wachten op vrouwelijke hormoontherapie en de operatie die uiteindelijk haar geslacht zal afstemmen op haar identiteit. Ondertussen streeft ze haar droom na: ballerina worden.
'Girl', film uit 2018 van Lukas Dhont met oa. Victor Polster, om 20.30 uur op Play.