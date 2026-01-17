'3 Op Reis' trekt verder door Zweden

VRT moet boven op 16 miljoen euro nóg eens extra besparen: 'Woordbreuk van de Vlaamse Regering'
zaterdag 17 januari 2026
Foto: © BNNVARA 2025

Max Terpstra vervolgt zijn reis door Zweden en reist naar de provincie Dalarna, de bakermat van het Midzomerfeest. Misschien wel het meest geliefde feest van elke Zweed dat nergens zo uitbundig wordt gevierd als hier.

In de aanloop naar de langste dag van het jaar ontmoet Max een metalcore band en overnacht hij in het meest primitieve hostel van het land. Uiteindelijk komt hij aan in Midzomerhoofdstad Leksand, waar een vriendengroep hem meeneemt om de viering van begin tot eind mee te maken.


'3 op Reis', zondag 18 januari om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.


3 Op Reis op tv
Zondag 18 januari 2026 om 19u45  »
NPO 3
Max reist verder door Zweden naar Dalarna, de bakermat van het Midzomerfeest. Hij ontmoet een metalcore-band, overnacht in een primitief hostel en maakt de viering mee in Midzomerhoofdstad Leksand.
Woensdag 21 januari 2026 om 21u50  »
NPO 3
Max reist verder door Zweden naar Dalarna, de bakermat van het Midzomerfeest. Hij ontmoet een metalcore-band, overnacht in een primitief hostel en maakt de viering mee in Midzomerhoofdstad Leksand.
Zondag 25 januari 2026 om 19u45  »
NPO 3
Raïsha maakt een treinreis van Wenen naar Amsterdam. Ze gaat naar het Duitse Dresden en het Tsjechische Brno, waar ze op pad gaat met de jonge inwoners. Ook beklimt ze een 25 meter hoge rots.
Woensdag 28 januari 2026 om 21u50  »
NPO 3
Raïsha maakt een treinreis van Wenen naar Amsterdam. Ze gaat naar het Duitse Dresden en het Tsjechische Brno, waar ze op pad gaat met de jonge inwoners. Ook beklimt ze een 25 meter hoge rots.

De vijftienjarige Lara werd geboren in een mannelijk lichaam, maar wil als meisje door het leven gaan. Haar dagelijkse leven bestaat uit het innemen van hormoonremmers en wachten op vrouwelijke hormoontherapie en de operatie die uiteindelijk haar geslacht zal afstemmen op haar identiteit. Ondertussen streeft ze haar droom na: ballerina worden.

'Girl', film uit 2018 van Lukas Dhont met oa. Victor Polster, om 20.30 uur op Play.

