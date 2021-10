'3 op Reis' trekt doorheen dunbevolkt deel van Portugal

Chris vervolgt zijn reis in de Balkan en bezoekt het hoogste en meest afgelegen dorp van BosniŽ en Herzegovina. Het dorp heeft zich de afgelopen jaren opengesteld voor toeristen, maar probeert ook zijn authenticiteit te behouden. Chris onderzoekt of dit hand in hand gaat.

Jennifer maakt een reis door het meest dunbevolkte deel van Portugal. Ze reist af naar het Louša gebergte, een gebied dat met een enorme leegloop kampt. Om dit verder tegen te gaan, zijn hier 27 spookdorpen onder handen genomen. Jennifer bezoekt deze week één van de mooist opgeknapte exemplaren; het dorpje Talasnal.

'3 op Reis', zondag 24 oktober om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.