'3 Op Reis' op rondreis door Colombia

Chris begint aan een roadtrip door een deel van Colombia dat tot voor kort gesloten was voor reizigers. Hier maakte terreurorganisatie FARC decennialang de dienst uit.

Maar sinds er in 2016 een vredesakkoord is getekend, openden ook de deuren naar een gebied dat decennialang verborgen bleef voor de rest van de wereld. Ook in hoofdstad Bogotá worden wijken die voorheen te gevaarlijk waren, steeds toegankelijker voor buitenstaanders. Bijvoorbeeld Barrio Egipto. Voorheen bepaalde een gewelddadige bendecultuur hier alles, maar dat verandert nu langzaam door de inzet van een paar bewoners.

Geraldine is dichtbij huis, in Rotterdam. Naast zware havenindustrie staat de stad tegenwoordig ook bekend om haar vele duurzame initiatieven. Geraldine bezoekt Blue City, de stad van de toekomst, en overnacht op een bijzondere stadscamping.

Nienke reist verder door Bhutan. Ze laat hoofdstad Thimphu achter zich, en reist over de Dorchula Pass naar Punakha, de culturele hoofdstad van het land.

