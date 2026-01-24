'3 Op Reis' met de trein van Wenen naar Amsterdam
Raïsha maakt een treinreis van Wenen naar Amsterdam en bezoekt onderweg niet de voor de hand liggende steden zoals Praag en Berlijn, maar kiest juist voor de underdogs.
De steden die snel worden overgeslagen, maar daardoor juist een stuk verrassender zijn. In de Tsjechische studentenstad Brno maakt ze kennis met de creatieve skate- en muziekscene en in het Duitse Dresden gaat ze op pad met de jonge inwoners van de stad. Het hoogtepunt van haar reis is de tussenstop in het nationale park Saksisch Zwitserland, waar Raïsha een 25 meter hoge rots beklimt.
'3 op Reis', zondag 25 januari om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.
https://www.bnnvara.nl/3opreis
Kijktip van de dag
De Kastaars! zet het strafste Vlaamse mediatalent van het voorbije jaar in de kijker. VRT, DPG Media, Play Media en Streamz bundelen opnieuw de krachten voor een grootse liveshow op tv. Het Vlaamse publiek kon op zijn favorieten stemmen in zeven verschillende categorieën: mediapersoonlijkheid, programma, fictiereeks, nieuwkomer, radioprogramma, podcast en contentcreator. Tijdens de liveshow kan er nog gestemd worden op de top 4 in de categorie 'programma'.
'Kastaars!', om 20.30 uur op VRT 1, VTM en Play.