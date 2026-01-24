'3 Op Reis' met de trein van Wenen naar Amsterdam

Convoi exceptionnel: deze gezinnen rijden mee in 'Konvooi'
zaterdag 24 januari 2026
© BNNVARA

Raïsha maakt een treinreis van Wenen naar Amsterdam en bezoekt onderweg niet de voor de hand liggende steden zoals Praag en Berlijn, maar kiest juist voor de underdogs.

De steden die snel worden overgeslagen, maar daardoor juist een stuk verrassender zijn. In de Tsjechische studentenstad Brno maakt ze kennis met de creatieve skate- en muziekscene en in het Duitse Dresden gaat ze op pad met de jonge inwoners van de stad. Het hoogtepunt van haar reis is de tussenstop in het nationale park Saksisch Zwitserland, waar Raïsha een 25 meter hoge rots beklimt.


'3 op Reis', zondag 25 januari om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.


3 Op Reis op tv
Zondag 25 januari 2026 om 19u45  »
NPO 3
Raïsha maakt een treinreis van Wenen naar Amsterdam. Ze gaat naar het Duitse Dresden en het Tsjechische Brno, waar ze op pad gaat met de jonge inwoners. Ook beklimt ze een 25 meter hoge rots.
Woensdag 28 januari 2026 om 21u50  »
NPO 3
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/3opreis
