'3 Op Reis' laat zondag weer onbekende parels zien

Nienke is in Italië, waar in het zuiden van Tirol een onontdekte parel ligt: Lago di Molveno. Dit meer is al zes keer op rij uitgeroepen tot mooiste én schoonste meer van Italië.

Het meer wordt omringd door de gigantische bergtoppen van de Dolomieten, die je via een spectaculaire track kunt beklimmen.

Maurice is dichtbij huis in Luxemburg. Een stad die een saai en ingedut imago heeft. Maar inmiddels gebeurt er van alles om van het stoffige imago af te komen.

Chris reist verder door Colombia. Hij maakt een roadtrip door een deel dat tot voor kort gesloten was voor reizigers. Hier maakte terreurorganisatie FARC decennialang de dienst uit. Maar sinds er in 2016 een vredesakkoord is getekend, openden ook de deuren naar een gebied dat decennialang verborgen bleef voor de rest van de wereld. Deze week bezoekt hij een ex-FARC-commandant die zijn oude kamp opnieuw heeft ingericht om reizigers te ontvangen.

