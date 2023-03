'3 Op Reis' in Paraguay en Zuid-Italië

Dzifa vervolgt haar reis door Paraguay. In de omgeving van mijnwerkersstad Puerto Vallemí daalt ze af in een indrukwekkende grot.

Ook bezoekt ze natuurreservaat Mbaracayú; een van de weinige beschermde stukjes regenwoud in het land. Freddy is op de Eolische Eilanden, waar hij richting de meest actieve vulkaan van Europa vaart: Stromboli. Hij valt met zijn neus in de boter, want er is nét een uitbarsting waarbij er zelfs lava de zee instroomt. Een spectaculaire afsluiting van zijn reis door Zuid-Italië.

'3 Op Reis', zondag 26 maart om 19.40 uur bij BNNVARA op NPO 3.