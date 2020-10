'3 op Reis' in Leiden, Westvoorne, Maastricht en de Belgische Ardennen

Maurice maakt een lange roadtrip per motor richting het zuiden. Na een stop in Maastricht steekt hij voor het eerst sinds lange tijd weer een grens over: die met BelgiŽ. Hier ruilt hij in de Ardennen zijn motor in voor een packraft.

Jennifer reist richting het westen. Ze komt aan in Leiden waar ze door de grachten supt met de Plastic Soup Surfer. Daarna reist ze verder naar Westvoorne voor een bijzondere ontmoeting met zeehondenwachter Ad.

'3 Op Reis', zondag 11 oktober om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.