Queen Pommelien Thijs! Dit zijn alle winnaars van de MIA's 2025
Kijkcijfers: woensdag 4 februari 2026
Otto-Jan Ham en Gloria Monserez zoeken enthousiaste jongeren voor gloednieuw programma

'3 Op Reis' gaat verder op ontdekking in Italië

zaterdag 7 februari 2026
Foto: © BNNVARA 2025

Max Terpstra vervolgt zijn reis door Italië en maakt een stedentrip naar een stad die vaak over het hoofd wordt gezien: Turijn.

Max doorkruist de stad per fiets en bezoekt de iconische FIAT-fabriek en het nationale filmmuseum dat gevestigd is in de eyecatcher van de stad: de Mole Antonelliana. Hij sluit zijn reis af in het Juventus-stadion voor een potje Italiaans voetbal.


'3 op Reis', zondag 8 februari om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.


Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/3opreis
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Carmen - 'F.C. De Kampioenen'

Carmen is haar winkeltje beu en in samenspraak met Boma besluit ze ermee te stoppen. Fernand stelt voor haar inboedel en resterende stock op de rommelmarkt te verkopen. Doortje en Pol willen verhuizen. Hiermee komt Pascal alleen te staan en moet er personeel worden gezocht voor het café. Fernand stelt zich kandidaat, samen met twee jonge vrouwen, waarvan één door Boma is gestuurd. Er worden selectieproeven gehouden in het café.

'FC De Kampioenen', om 20.20 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 16:00
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    18:05
    Sporza: Veldrijden
  • 13:47
    Sporza: Davis Cup 2026
    18:30
    Sporza: Milaan Cortina 2026
  • 16:05
    Mega Mindy
    16:35
    Karrewiet op de Gouden K's 2025 met VGT
  • 15:55
    Kan ik het ook?
    16:55
    I Can See Your Voice
  • 15:00
    Ruby Herring Mysteries
    16:40
    Helicopter ER
  • 15:25
    Dater's Handbook
  • 16:10
    Baywatch
    17:00
    Motorway Cops: Catching Britain's Speeders
  • 15:35
    The Endgame
    16:25
    9-1-1: Lone Star
  • 16:10
    Geen uitzending
    16:45
    Home Improvement
  • 15:50
    Huizenjagers
    18:45
    Konvooi
  • 16:00
    NCIS
    23:00
    Criminal Minds
  • 16:05
    Brooklyn Nine-Nine
    20:35
    Aquaman
  • 16:05
    Chateau Meiland
    20:35
    Leef!
  • 16:15
    Snapped
    17:00
    World's Most Evil Killers
  • 16:13
    Z-Weekoverzicht
    16:47
    Trends Talk
  • 16:14
    Mijn tuin
    18:00
    Topics
  • 16:10
    De Chalet aan de Semois
    16:55
    De Eregast
  • 16:05
    Art Detectives
    17:00
    London Kills
  • 16:05
    Grey's Anatomy
  • 15:55
    NOS Olympische Winterspelen
    21:30
    NOS Olympische Winterspelen Studio Olimpico
  • 16:00
    Pauscast
    16:30
    De verwondering
  • 15:30
    Drie wensen voor Assepoester
    16:55
    Checkpoint