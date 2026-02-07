'3 Op Reis' gaat verder op ontdekking in Italië

Max Terpstra vervolgt zijn reis door Italië en maakt een stedentrip naar een stad die vaak over het hoofd wordt gezien: Turijn.

Max doorkruist de stad per fiets en bezoekt de iconische FIAT-fabriek en het nationale filmmuseum dat gevestigd is in de eyecatcher van de stad: de Mole Antonelliana. Hij sluit zijn reis af in het Juventus-stadion voor een potje Italiaans voetbal.

'3 op Reis', zondag 8 februari om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.