'3 Op Reis' gaat verder op ontdekking in Italië
Max Terpstra vervolgt zijn reis door Italië en maakt een stedentrip naar een stad die vaak over het hoofd wordt gezien: Turijn.
Max doorkruist de stad per fiets en bezoekt de iconische FIAT-fabriek en het nationale filmmuseum dat gevestigd is in de eyecatcher van de stad: de Mole Antonelliana. Hij sluit zijn reis af in het Juventus-stadion voor een potje Italiaans voetbal.
'3 op Reis', zondag 8 februari om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.
https://www.bnnvara.nl/3opreis
Kijktip van de dag
Carmen is haar winkeltje beu en in samenspraak met Boma besluit ze ermee te stoppen. Fernand stelt voor haar inboedel en resterende stock op de rommelmarkt te verkopen. Doortje en Pol willen verhuizen. Hiermee komt Pascal alleen te staan en moet er personeel worden gezocht voor het café. Fernand stelt zich kandidaat, samen met twee jonge vrouwen, waarvan één door Boma is gestuurd. Er worden selectieproeven gehouden in het café.
'FC De Kampioenen', om 20.20 uur op VRT 1.