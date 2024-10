'3 op Reis' doorkruist Bosnië en Herzegovina

'3 op Reis' doorkruist BosniŽ en Herzegovina

© BNNVARA

Dzifa is in BosniŽ en Herzegovina, een van de minst bereisde landen in de Balkan. In de hoofdstad Sarajevo leert Dzifa meer over de burgeroorlog die zich hier in de jaren negentig afspeelde en daarna reist ze door de ongerepte natuur in het binnenland.