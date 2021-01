'2Doc: #thisisegypt2, tien jaar na Tahrir' bij de VPRO

Kun je houden van een dictatuur? Nou nee, maar de Vlaamse arabist Ruth Vandewalle wil na een verblijf van meer dan tien jaar desondanks niet weg uit Egypte.

Tien jaar na Tahrir gaat ze op zoek naar antwoorden bij haar Egyptische generatiegenoten. Hun oplossing: creëer je eigen werkelijkheid.

Wat tien jaar geleden op het Tahrirplein in Caïro begon als een opstand voor democratische vrijheden, bevochten door de jeugd, is uitgelopen op méér repressie. De twintigers van toen hebben het strijdtoneel verlegd naar hun eigen levens. Ruth Vandewalle volgt in '#thisisegypt2' haar vrienden die allemaal hun eigen weg naar onafhankelijkheid zoeken binnen de beperkingen van de politiestaat die Egypte is. Een documentaire over aanpassen, omdenken en negeren, in een land waar 'gewoon je ding doen' tot kunst is verheven.

Amna is nationaal kampioen roeien, Youssra accordeoniste en Sadat een rapper en grondlegger van de revolutionaire Mahraganatmuziek (Egyptische elektronische dance). Ze bouwen hun eigen oases, waarbinnen ze kunnen doen en laten wat ze willen. Daarvoor moeten ze de wereld van repressie en maatschappelijke controle wel leren negeren. Ook Ruth leerde tussen de beperkingen van het leven in een dictatuur heen te laveren. Maar binnenskamers voltrekken zich wel degelijk kleine persoonlijke revoluties, die haar hoopvol stemmen. '#thisisegypt2' maakt die veranderingen zichtbaar.

Ruth Vandewalle heeft tien jaar ervaring als correspondent, producer en researcher in Egypte en het hele Midden-Oosten.Voor de verslaggeving uit Syrië won ze in 2014 de Tegelprijs.

Regie: Floris-Jan van Luyn

