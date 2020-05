'2Doc: So Help Me God' bij de VPRO

De Belgische filmmakers Yves Hinant en Jean Libon volgen de excentrieke onderzoeksrechter Anne Gruwez. Zij verzamelt bewijs op plaatsen delict en heeft verbijsterende gesprekken met verdachten.

De rode draad van So Help Me God is een cold case uit de jaren negentig: twee prostituees werden bruut vermoord in chique wijken in het centrum van Brussel. Wat wordt er twintig jaar later gevonden dankzij nieuwe onderzoeksmethoden? Wie ontrafelt het mysterie van het condoom met de zes verschillende DNA-profielen?

Daarnaast zijn ongecensureerde gesprekken te zien met onder andere een vrouw die haar kind doodstak om Satan uit te drijven, en een jonge illegaal die dreigt om naar Syrië te gaan om te 'ontploffen'. De realiteit blijkt soms vele malen schokkender dan fictie.

'2Doc: So Help Me God', woensdag 6 mei om 23.05 uur bij de VPRO op NPO 2.