'2Doc: Sisterhood': intieme verhalen over vrouw-zijn, ongemakkelijkheden en confrontaties

Waarom voelen vrouwen ondanks het #metoo-tijdperk en de body positivity-beweging nog steeds ongemak bij het bespreken van bepaalde onderwerpen? Wat betekent vrouw-zijn anno nu? En welke dagelijkse confrontaties komen daarbij kijken?

In '2Doc: Sisterhood' gaat filmmaakster Sophie Dros in gesprek met vier uitgesproken vrouwen en een groep jonge meiden. Zij durven zich uit te spreken over onderwerpen die we normaal gesproken liever ontwijken, zoals het oordelen over elkaar, heimelijke verlangens, nare ervaringen in het verleden en grensoverschrijdend gedrag. Ook ongewenste dickpics en het klinisch blauwe bloed in maandverbandreclames passeren de revue. Tijdens het filmen deelt Sophie ook haar eigen intieme ervaringen en betrekt de mensen achter de camera bij de vraagstukken.

In de documentaire spreekt Sophie met vier eigentijdse vrouwen van rond de dertig: fotograaf en journalist Tatjana Almuli, kostuumontwerpster Anne-Rixt Gast, professionele bodybuilder Maria Wattel en lingeriemodel en tv-ster Jamecia Baker. Met ieder van hen gaat zij een open en gelijkwaardig gesprek aan, zonder ethische of vooraf opgelegde regels en zonder blad voor de mond. Ook praat zij met de volgende generatie vrouwen: Mimi, Redecia, Lou, Dua en Nina. Vijf jonge meiden die nu nog nuchter in het leven staan, maar tegelijkertijd al soortgelijke ervaringen hebben gehad en eigen ideeën hebben over vrouw-zijn. De documentaire laat zien hoe belangrijk het is bepaalde onderwerpen uit de taboesfeer te halen en het gesprek hierover te voeren. Want is het niet gezonder of zelfs bevrijdend als we opgroeien in een wereld waarin we ervaren dat anderen ook deze ongemakkelijkheden, ervaringen en confrontaties meemaken?

Sophie maakt zichzelf en het maakproces onderdeel van de film. Want ook de mensen achter de camera lopen tegen de besproken vraagstukken aan. Wat weet de cameraman over de menstruatiecyclus? En heeft de geluidsman zich weleens geïntimideerd gevoeld door een vrouw? Zo onderzoekt Sophie samen met de vrouwen, jonge meiden en haar crew hoe ze het beeld van vrouw-zijn bloot kan leggen en bij kan dragen aan een meer genuanceerd beeld voor de nieuwe generatie.

'2Doc: Sisterhood' is een coproductie van HALAL en BNNVARA, in samenwerking met CoBO.

'2Doc: Sisterhood' is op Internationale Vrouwendag op dinsdag 8 maart om 22.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.