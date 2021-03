'2Doc: Palme, Pappa en ik' bij de VPRO

Is jouw vader de moordenaar van Olof Palme? Met deze vraag begint de bizarre zoektocht naar het duistere verleden van de vader van Signe Zeilich-Jensen, een Zweedse vrouw, getrouwd met de Nederlandse filmmaker Niek Koppen. Samen gaan ze op onderzoek uit.

Het verhaal begint op 30 april 2020 als Signe Zeilich-Jensen een bericht ontvangt van een onbekende man. De naam van haar vader wordt genoemd in geruchten rond de, dan nog steeds, onopgeloste moord op de Zweedse premier Olof Palme, 35 jaar geleden op 28 februari 1986. Signes vader was een academicus, een alcoholist, een yogaleraar, een casanova en een geweldige verhalenverteller. Zijn leven was gevuld met avonturen en controverses. Toen de man in 1992 overleed, was zijn gezin toch wel opgelucht.

Met haar partner, de documentairemaker Niek Koppen, besluit Signe op onderzoek te gaan en de waarheid rond de mogelijke rol van haar vader bij de moord te achterhalen. De oorsprong van de geruchten blijkt een op internet gepubliceerd interview met één van zijn drie ex-vrouwen te zijn die ervan overtuigd is dat haar vader de moord heeft gepleegd. In de film ontmoet Signe familieleden, collega’s en vrienden van haar vader om een beter beeld te krijgen van wie hij was. Tevens onderzoekt ze ook de journalistieke lijn. Is er bewijslast?

Op 10 juni 2020 wordt niet haar vader maar Stig Engström postuum door het Openbaar Ministerie aangewezen als de moordenaar van Olof Palme, maar veel onderzoekers zijn ervan overtuigd dat hij niet de dader kan zijn. Dus wanneer het archief van het Palme-onderzoek in juni 2020 opengaat, zoekt Signe naar bewijs van de mogelijke betrokkenheid van haar vader. Tijdens haar zoektocht vindt ze aanwijzingen die leiden naar een geheim genootschap dat verband houdt met de Swedenborg-kerk, waar elke zaterdag een groep rechts-extremisten bijeenkwam die mogelijk de aanslag hebben gepleegd. Signe ontdekt ook dat haar vader eenzelfde type revolver bezat, waarvan wordt aangenomen dat Palme daarmee is gedood. Uiteindelijk reist ze naar IJsland, waar haar vader woonde, om te onderzoeken waar hij was op de bewuste dag, 28 februari 1986.

Signe Zeilich-Jensen: 'Deze film probeert niet het mysterie van de moord op Palme op te lossen, maar is een reconstructie van wie mijn vader was en hoe zijn persoonlijke overtuigingen en geschiedenis onderdeel werden van de geruchten en complottheorieën rond de Palme-moord. De film laat ook zien hoe de Zweedse samenleving, net als ik, het verleden liever wil vergeten.'

De documentaire is een productie van Selfmade film in coproductie met VPRO.

'2Doc: Palme, Pappa en ik', dinsdag 2 maart om 22.35 uur bij de VPRO op NPO 2.