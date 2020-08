'2Doc': Once The Dust Settles' bij de VPRO

Drie iconische rampplekken: de ontplofte kerncentrale in Tsjernobyl, het door een aardbeving getroffen Italiaanse stadje Amatrice en het door een burgeroorlog verwoeste historische hart van Aleppo in Syrië.

Tegen het decor van verdwenen en opkomend toerisme laat de film zien hoe de bewoners hun rampzalige geschiedenis verwerken en hun leven weer opbouwen.

De film begint op het moment dat Tsjernobyl, Amatrice en Aleppo niet meer in het nieuws zijn, als het stof is neergedaald en toeristen weer een kijkje komen nemen. Mensen die de ramp of oorlog overleefden vertellen hoe ze hun leven weer proberen op te bouwen. Zoals de vrouw in Aleppo die vóór de oorlog als gids toeristen vertelde over de rijke geschiedenis en archeologie van Syrië, en tegenwoordig opnieuw als gids werkt, maar nu ramptoeristen laat zien wat de oorlogsjaren hebben aangericht.

Of de man die in de kerncentrale van Tsjernobyl werkte en na de ontploffing een enorme dosis straling overleefde. Ook hij leidt toeristen rond op de plek die een steeds populairdere bezienswaardigheid is geworden. En waar – net als in Amatrice en Aleppo – het verleden van voor de ramp steeds verder in vergetelheid raakt.

Regie: John Appel

Productie: Cobos Films in coproductie met VPRO.

Met steun van NPO-fonds, CoBO, Nederlands Filmfonds, Filmfonds Incentive.

'2Doc': Once The Dust Settles', maandag 24 augustus om 22.10 uur op NPO 2.