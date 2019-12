'2Doc: Never Whistle Alone' bij de VPRO

'2Doc: Never Whistle Alone' reconstrueert de verhalen van zeven Italiaanse klokkenluiders. Worden ze op kantoor als held of juist als verraders onthaald?

En is er uiteindelijk gerechtigheid?

Het zijn vaak gewone werknemers die tijdens hun werkzaamheden iets ontdekken wat eigenlijk niet in de haak is, of die ongewild bij schimmige zaken worden betrokken. Vanuit plichtsbesef de misstanden aan de kaak stellen doet lang niet iedereen, want wat betekent dit voor het bedrijf, je carrière en je toekomst?

In '2Doc: Never Whistle Alone' spreekt de Italiaanse regisseur Marco Ferrari zeven landgenoten die moedig genoeg waren om zich uit te spreken. Hun klokkenluidersverhalen zijn verschillend, maar blijken allemaal via een vast stramien te verlopen. Ze krijgen alle zeven niet alleen met complimenten voor hun moedige daad te maken maar ook met agressie, intimidatie, pestgedrag en uiteindelijk isolatie op het werk. Zouden ze het, met de ervaring van nu, een volgende keer weer doen?

Marco Ferrari, geproduceerd door Candy Glass, in coproductie met Basement en VPRO.

'2Doc: Never Whistle Alone', woensdag 18 december om 22.55 uur op NPO 2 en vanaf zondagochtend 15 december op NPO Start.